Samandağ'da depremzedeler stadyumda kurulan çadır kentte yaşamlarını sürdürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samandağ'da depremzedeler stadyumda kurulan çadır kentte yaşamlarını sürdürüyor

AA

Samandağ'da depremzedeler stadyumda kurulan çadır kentte yaşamlarını sürdürüyor

HATAY (AA) - Hatay'ın Samandağ ilçesindeki depremzedeler, AFAD tarafından kurulan çadır kentte hayatlarına devam etmeye çalışıyor.

Depremzedelere 3 öğün yemek ve temel yaşam malzemelerinin de tedarik edildiği çadır kentte, çocuklar için çeşitli etkinlikler yapılıyor.

Çadır kentte kalan Melek Suadiye, yaptığı açıklamada, depremde evlerinin yıkıldığını ve aynı aileden 5 kişiyi kaybettiklerini belirterek, kalacak yerleri olmadığını için çadır kente yerleştiklerini söyledi.

Böyle bir afete daha önce rastlamadıklarını dile getiren Suadiye, depremzedelere yapılan yardımlar için yetkililere teşekkür etti.

Çadır kentte görevli rehber öğretmen Oğuz Kapan da depremzede çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenlemek için görevlendirildiklerini belirterek, çocuklara eğlenceli anlar yaşatmak için çaba gösterdiklerini söyledi.

Yaklaşık 900 depremzedenin kaldığı çadır kent, dronla görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Dönmez, İskenderun'da demirleyen kruvaziyer gemisinde konaklayacak depremzedeleri karşıladı
YEREL HABERLER Bakan Dönmez, İskenderun'da demirleyen kruvaziyer ...
Kırıkhan'da depremde ölen yakınlarını bulamayanlar için kan örneği alma merkezleri kuruldu
YEREL HABERLER Kırıkhan'da depremde ölen yakınlarını bulamayanlar ...
Kocaelili gönüllü berber ve kuaförler çadır kentte depremzedeleri tıraş etti
YEREL HABERLER Kocaelili gönüllü berber ve kuaförler çadır kentte ...
Hatayspor'dan depremde hayatını kaybeden altyapı futbolcuları ve kaleci antrenörü için başsağlığı mesajı
YEREL HABERLER Hatayspor'dan depremde hayatını kaybeden altyapı ...
BAE Ankara Büyükelçisi Zahiri: "Bütün BAE halkı buradaki Türk kardeşleriyle beraber"
YEREL HABERLER BAE Ankara Büyükelçisi Zahiri: "Bütün BAE halkı ...
(Görüntülü) HATAY&#039;DA 278&#039;İNCİ SAATTE ENKAZDAN ÇIKARTILAN HAKAN YASİNOĞLU MERSİN&#039;DE TEDAVİ ALTINA ALINDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) HATAY'DA 278'İNCİ SAATTE ...
Hatay'da enkazdan 296. saatte kurtarılan baba yaşadıklarını Dr. Mehmet Öz'e anlattı
YEREL HABERLER Hatay'da enkazdan 296. saatte kurtarılan baba yaşadıklarını Dr. ...
(Görüntülü) BAKAN DÖNMEZ: 1056 YATAKLI GEMİ DEPREMZEDELERE BARINMA, YEME-İÇME HİZMETİ VERECEK
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAKAN DÖNMEZ: 1056 YATAKLI GEMİ ...
(Görüntülü) &#039;ÖNCE SESİ DUYDUK SONRA CANLI ÇIKARDIK&#039;
YEREL HABERLER (Görüntülü) 'ÖNCE SESİ DUYDUK SONRA CANLI ...
Hatay Samandağ'da görevli askerler, yardımları depremzedelere ulaştırıyor
YEREL HABERLER Hatay Samandağ'da görevli askerler, yardımları ...
Hatayspor'dan depremde hayatını kaybeden kulüp personeli için başsağlığı mesajı
YEREL HABERLER Hatayspor'dan depremde hayatını kaybeden kulüp ...
Deprem bölgelerine gemiyle yardım malzemesi sevkiyatı sürüyor
YEREL HABERLER Deprem bölgelerine gemiyle yardım malzemesi sevkiyatı ...
Bakan Dönmez: 1056 yataklı gemi depremzedelere barınma, yeme-içme hizmeti verecek
YEREL HABERLER Bakan Dönmez: 1056 yataklı gemi depremzedelere ...
Hatay'da 2 kişi enkazdan 296'ncı saatte kurtarıldı (3)
YEREL HABERLER Hatay'da 2 kişi enkazdan 296'ncı saatte kurtarıldı ...
Hatay'da depremde yıkılan 80 binanın enkazının kaldırılmasına yarın başlanacak
YEREL HABERLER Hatay'da depremde yıkılan 80 binanın enkazının ...
(Görüntülü)HATAY&#039;DA 296&#039;INCI SAAT MUCİZESİNDE KURTARILAN VATANDAŞIN ENKAZ ALTINDAKİ ANLARI
YEREL HABERLER (Görüntülü)HATAY'DA 296'INCI SAAT ...
Bakan Koca: Deprem bölgesinde 140 bin sağlık personeli görev yapıyor
YEREL HABERLER Bakan Koca: Deprem bölgesinde 140 bin sağlık ...
(Görüntülü) BAKAN DÖNMEZ, TOSYALI LİMANI&#039;NDAKİ KRUVAZİYER GEMİSİ İNCELEMELERİNİN ARDINDAN AÇIKLAMALARDA BULUNDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAKAN DÖNMEZ, TOSYALI LİMANI'NDAKİ ...
Hatay Valiliği ev taşıma ücretlerine azami sınır koydu
YEREL HABERLER Hatay Valiliği ev taşıma ücretlerine azami sınır ...
Kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz Hatay'da hastanede yatan depremzedeleri ziyaret etti
YEREL HABERLER Kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz Hatay'da hastanede yatan ...
(Görüntülü) TÜRKİYE&#039;DE DEPREMDE ÖLEN 1500 SURİYELİ ÜLKESİNDE TOPRAĞA VERİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) TÜRKİYE'DE DEPREMDE ÖLEN 1500 ...
(Görüntülü) BAKAN KOCA &#039;AFET BÖLGESİNDE HALK SAĞLIĞI TEHLİKESİ MEVCUT DEĞİL&#039;
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAKAN KOCA 'AFET BÖLGESİNDE HALK ...
(Görüntülü) BAKAN DÖNMEZ, DEPREMZEDELER İÇİN TOSYALI LİMANI&#039;NA GETİRİLEN 1000 KİŞİLİK KRUVAZİYER GEMİSİNİ İNCELEDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAKAN DÖNMEZ, DEPREMZEDELER İÇİN TOSYALI ...
Hatay´da 2 kişi, enkazdan 296´ncı saatte kurtarıldı (2)
YEREL HABERLER Hatay´da 2 kişi, enkazdan 296´ncı saatte kurtarıldı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.