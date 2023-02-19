Konya Büyükşehir Belediyesi Hatay'da kuracağı konteyner kentin altyapısını tamamlıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya Büyükşehir Belediyesi Hatay'da kuracağı konteyner kentin altyapısını tamamlıyor

AA

Konya Büyükşehir Belediyesi Hatay'da kuracağı konteyner kentin altyapısını tamamlıyor

HATAY (AA) - MUSTAFA YILMAZ - Konya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden Hatay'da afetzedelerin barınma ihtiyacını karşılamak için kurulacak konteyner kentin altyapı çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Büyükşehir Belediyesi, Konya ilçe belediyeleri, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve halkın desteğiyle yürüttüğü arama kurtarma çalışmalarının ardından depremzedelerin barınma ihtiyacının karşılanmasına yönelik faaliyetlerini sürdürüyor.

Konya Ticaret Odası, Sanayi Odası, Ticaret Borsası ve ilçe belediyelerinin de katkılarıyla çalışma başlatan Konya Büyükşehir Belediyesi, merkez Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'ndeki alanda konteyner kentin altyapısını hazırlıyor.

E-5 Karayolu Caddesi ile Hatay çevre yolu kesişimindeki alanda yaklaşık 125 iş makinesi ve 200 personelle çalışan belediye, ilk etapta yapacağı 487 konutluk konteyner kentin altyapısını tamamlanma aşamasına getirdi.

Konteyner kurulumuna yarın başlamayı planlayan yetkililer, yapılacak ilaveyle konteyner sayısını 1000'e çıkarmayı hedefliyor.

- "En kısa zamanda barınma ihtiyacını çözme gayretindeyiz"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AA muhabirine, Pazarcık merkezli ilk depremin hemen ardından kente ulaşıp arama kurtarma, sıcak yemek ve ekmek, su altyapısının onarımı, hem ekiplere hem Hataylılara içme suyu temini gibi çalışmaları yerine getirdiklerini söyledi.

Belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve tüm Konyalılar olarak kalplerinin deprem bölgesiyle attığını belirten Altay, "Yaraları sarmak için hepimiz üzerimize düşeni yapıyoruz. Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya Ticaret Odası, Konya Sanayi Odası, Konya Ticaret Borsası ile ilçe belediyelerimiz hep birlikte Hatay'a konteyner kent kazandırmak için çalışmalara başladık." dedi.

Belirledikleri alanda düzenleme çalışmasını bitirdiklerini dile getiren Altay, altyapı çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

İhtiyaç olan tüm iş makinelerini Konya'dan sevk ettiklerini bildiren Altay, şöyle konuştu:

"En kısa zamanda Hataylı vatandaşlarımızın barınma ihtiyacını çözme gayretindeyiz. İlk etap 487 konteynerden oluşacak. Hedefimiz Konya olarak Hatay'a 1000 konteynerden oluşan bir yaşam alanı oluşturmak. Yaraların sarılması için Konya olarak hep birlikte üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Rabb'im bir daha böyle acılar göstermesin."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Depremde ölen çocuklar için enkaz alanlarına renkli balon koydular
YEREL HABERLER Depremde ölen çocuklar için enkaz alanlarına renkli ...
Ligden çekilen Hatayspor'un 5 oyuncusu sezon sonuna kadar kiralandı
YEREL HABERLER Ligden çekilen Hatayspor'un 5 oyuncusu sezon sonuna ...
Depremzede çocuklara oyun parkı, sinema ve gezici kütüphane
YEREL HABERLER Depremzede çocuklara oyun parkı, sinema ve gezici ...
Samandağ'da depremzedeler stadyumda kurulan çadır kentte yaşamlarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Samandağ'da depremzedeler stadyumda kurulan çadır ...
Bakan Dönmez, İskenderun'da demirleyen kruvaziyer gemisinde konaklayacak depremzedeleri karşıladı
YEREL HABERLER Bakan Dönmez, İskenderun'da demirleyen kruvaziyer ...
Kırıkhan'da depremde ölen yakınlarını bulamayanlar için kan örneği alma merkezleri kuruldu
YEREL HABERLER Kırıkhan'da depremde ölen yakınlarını bulamayanlar ...
Kocaelili gönüllü berber ve kuaförler çadır kentte depremzedeleri tıraş etti
YEREL HABERLER Kocaelili gönüllü berber ve kuaförler çadır kentte ...
Hatayspor'dan depremde hayatını kaybeden altyapı futbolcuları ve kaleci antrenörü için başsağlığı mesajı
YEREL HABERLER Hatayspor'dan depremde hayatını kaybeden altyapı ...
BAE Ankara Büyükelçisi Zahiri: "Bütün BAE halkı buradaki Türk kardeşleriyle beraber"
YEREL HABERLER BAE Ankara Büyükelçisi Zahiri: "Bütün BAE halkı ...
(Görüntülü) HATAY&#039;DA 278&#039;İNCİ SAATTE ENKAZDAN ÇIKARTILAN HAKAN YASİNOĞLU MERSİN&#039;DE TEDAVİ ALTINA ALINDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) HATAY'DA 278'İNCİ SAATTE ...
Hatay'da enkazdan 296. saatte kurtarılan baba yaşadıklarını Dr. Mehmet Öz'e anlattı
YEREL HABERLER Hatay'da enkazdan 296. saatte kurtarılan baba yaşadıklarını Dr. ...
(Görüntülü) BAKAN DÖNMEZ: 1056 YATAKLI GEMİ DEPREMZEDELERE BARINMA, YEME-İÇME HİZMETİ VERECEK
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAKAN DÖNMEZ: 1056 YATAKLI GEMİ ...
(Görüntülü) &#039;ÖNCE SESİ DUYDUK SONRA CANLI ÇIKARDIK&#039;
YEREL HABERLER (Görüntülü) 'ÖNCE SESİ DUYDUK SONRA CANLI ...
Hatay Samandağ'da görevli askerler, yardımları depremzedelere ulaştırıyor
YEREL HABERLER Hatay Samandağ'da görevli askerler, yardımları ...
Hatayspor'dan depremde hayatını kaybeden kulüp personeli için başsağlığı mesajı
YEREL HABERLER Hatayspor'dan depremde hayatını kaybeden kulüp ...
Deprem bölgelerine gemiyle yardım malzemesi sevkiyatı sürüyor
YEREL HABERLER Deprem bölgelerine gemiyle yardım malzemesi sevkiyatı ...
Bakan Dönmez: 1056 yataklı gemi depremzedelere barınma, yeme-içme hizmeti verecek
YEREL HABERLER Bakan Dönmez: 1056 yataklı gemi depremzedelere ...
Hatay'da 2 kişi enkazdan 296'ncı saatte kurtarıldı (3)
YEREL HABERLER Hatay'da 2 kişi enkazdan 296'ncı saatte kurtarıldı ...
Hatay'da depremde yıkılan 80 binanın enkazının kaldırılmasına yarın başlanacak
YEREL HABERLER Hatay'da depremde yıkılan 80 binanın enkazının ...
(Görüntülü)HATAY&#039;DA 296&#039;INCI SAAT MUCİZESİNDE KURTARILAN VATANDAŞIN ENKAZ ALTINDAKİ ANLARI
YEREL HABERLER (Görüntülü)HATAY'DA 296'INCI SAAT ...
Bakan Koca: Deprem bölgesinde 140 bin sağlık personeli görev yapıyor
YEREL HABERLER Bakan Koca: Deprem bölgesinde 140 bin sağlık ...
(Görüntülü) BAKAN DÖNMEZ, TOSYALI LİMANI&#039;NDAKİ KRUVAZİYER GEMİSİ İNCELEMELERİNİN ARDINDAN AÇIKLAMALARDA BULUNDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAKAN DÖNMEZ, TOSYALI LİMANI'NDAKİ ...
Hatay Valiliği ev taşıma ücretlerine azami sınır koydu
YEREL HABERLER Hatay Valiliği ev taşıma ücretlerine azami sınır ...
Kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz Hatay'da hastanede yatan depremzedeleri ziyaret etti
YEREL HABERLER Kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz Hatay'da hastanede yatan ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.