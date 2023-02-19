Konya Büyükşehir Belediyesi Hatay'da kuracağı konteyner kentin altyapısını tamamlıyor

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HATAY (AA) - MUSTAFA YILMAZ - Konya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden Hatay'da afetzedelerin barınma ihtiyacını karşılamak için kurulacak konteyner kentin altyapı çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Büyükşehir Belediyesi, Konya ilçe belediyeleri, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve halkın desteğiyle yürüttüğü arama kurtarma çalışmalarının ardından depremzedelerin barınma ihtiyacının karşılanmasına yönelik faaliyetlerini sürdürüyor.

Konya Ticaret Odası, Sanayi Odası, Ticaret Borsası ve ilçe belediyelerinin de katkılarıyla çalışma başlatan Konya Büyükşehir Belediyesi, merkez Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'ndeki alanda konteyner kentin altyapısını hazırlıyor.

E-5 Karayolu Caddesi ile Hatay çevre yolu kesişimindeki alanda yaklaşık 125 iş makinesi ve 200 personelle çalışan belediye, ilk etapta yapacağı 487 konutluk konteyner kentin altyapısını tamamlanma aşamasına getirdi.

Konteyner kurulumuna yarın başlamayı planlayan yetkililer, yapılacak ilaveyle konteyner sayısını 1000'e çıkarmayı hedefliyor.

- "En kısa zamanda barınma ihtiyacını çözme gayretindeyiz"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AA muhabirine, Pazarcık merkezli ilk depremin hemen ardından kente ulaşıp arama kurtarma, sıcak yemek ve ekmek, su altyapısının onarımı, hem ekiplere hem Hataylılara içme suyu temini gibi çalışmaları yerine getirdiklerini söyledi.

Belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve tüm Konyalılar olarak kalplerinin deprem bölgesiyle attığını belirten Altay, "Yaraları sarmak için hepimiz üzerimize düşeni yapıyoruz. Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya Ticaret Odası, Konya Sanayi Odası, Konya Ticaret Borsası ile ilçe belediyelerimiz hep birlikte Hatay'a konteyner kent kazandırmak için çalışmalara başladık." dedi.

Belirledikleri alanda düzenleme çalışmasını bitirdiklerini dile getiren Altay, altyapı çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

İhtiyaç olan tüm iş makinelerini Konya'dan sevk ettiklerini bildiren Altay, şöyle konuştu:

"En kısa zamanda Hataylı vatandaşlarımızın barınma ihtiyacını çözme gayretindeyiz. İlk etap 487 konteynerden oluşacak. Hedefimiz Konya olarak Hatay'a 1000 konteynerden oluşan bir yaşam alanı oluşturmak. Yaraların sarılması için Konya olarak hep birlikte üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Rabb'im bir daha böyle acılar göstermesin."

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