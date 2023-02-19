Trabzon'dan yıllar önce afetten kaçan aile depremde acı yaşadı

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HATAY (AA) - HİKMET FARUK BAŞER - Trabzon'un Çaykara ilçesinde yaşanan heyelanın ardından Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yeni bir yaşam kuran 75 yaşındaki Hafize Durgun ile burada doğan doktor kızı Tülin Durgun Yetim, depremde hayatlarını kaybetti.

Çaykara'da 1959'da yaşanan heyelandan etkilenen Şahinkaya köyünde yaşayan Hafize Durgun, 1964'te çok sayıda aileyle Kırıkhan ilçesindeki 408 Evler Mahallesi'ne göç etti.

Burada yeni bir hayat kuran Durgun'un kızı Tülin de Hatay'da dünyaya geldi.

Hafize Durgun, son zamanlarda yatalak hale gelince Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli doktor kızı Tülin Durgun Yetim ile yaşamaya başladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlere Antakya ilçesinde yakalandıkları binanın teras katının çökmesi sonucu enkaz altında kalan Durgun ve kızı yaşamını yitirdi.

- Torunu depremden kurtulmuş

Ailenin yakını Berat Ayan, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli depremlerde bazı akrabalarını kaybettiklerini söyledi.

Durgun'un heyelan nedeniyle Trabzon'dan Hatay'a gelenlerden olduğunu anlatan Ayan, "Büyüklerimiz o zaman burayı tercih ediyorlar. Yıllardır burada yaşamaya devam ediyoruz." dedi.

Ayan, Durgun'un kızıyla birlikte yaşadığını dile getirerek, "Tülin burada doğdu, annesiyle beraber Hatay'da yaşıyorlardı. Annesi yatalak. Deprem'e Antakya'da yakalanıyorlar. Depremde binan alt katları çökmedi, terasın çökmesi sonucunda enkazın altında kalıyorlar." diye konuştu.

Tülin Durgun Yetim'in kızının da enkaz altında kaldığını aktaran Ayan, şunları kaydetti:

"Deprem sonrasında kızı babasıyla iletişime geçebiliyordu. Babası da Gaziantep'te doktor. Kızıyla görüştüğü esnada annesinin yaşadığını, o anda nabız alabildiğini, el ele olduklarını fakat belli bir süreden sonra nabız almadığını söylüyor babasına. Vakit geçmeden biz de oraya gittik. Daha sonra kızı Yaren'i yaralı olarak kurtardık. Tülin ile annesi hayatını kaybetmişti. Çok iyi insanlardı."

Hülya Ayan da heyelanın ardından devlet tarafından 408 Evler Mahallesi'nde yapılan evlere yerleştirildiklerini belirterek, "Yıllar sonra teyzem kızıyla birlikte afetle karşılaştı. Kızıyla birlikte vefat ediyorlar. İkisi de iyi insanlardı, çok yardımseverlerdi. Çok üzgünüz." ifadelerini kullandı.

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