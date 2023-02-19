Hataylı işletmeci, hayırseverlerin desteğiyle depremzedelere ve ekiplere ekmek dağıtıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

HATAY (AA) - Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Hatay'ın Arsuz ilçesinde kasap dükkanı ve fırını bulunan işletmeci, hayırsever vatandaşların da desteğiyle depremzede ve görevlilere ekmek, biberli ekmek ve lahmacun dağıtıyor.

Karaağaç Mahallesi'nde fırın ve kasap dükkanı işleten Levent Özer, AA muhabirine, depremin ardından iş yerindeki etlerden lahmacun yapıp fırından dağıtmaya başladığını söyledi.

Ailesinin insan gücü, hayırseverlerin de maddi desteğiyle hazırladıkları ekmek, biberli ekmek ve lahmacunları dağıtmayı sürdürdüklerini belirten Özer, "Kendimiz 3 gün yaptık, sonra hayırsever vatandaşlarımız da destekledi. Bu şekilde sabahtan öğleye kadar biberli ekmek, öğleden sonra lahmacun dağıtıyoruz. Ulaşamadığımız yerlere buradan arkadaşlarımız gelip alarak çadırlara, enkazda çalışanlara ulaştırdılar. Bütün aile fırında seferber olduk." diye konuştu.

Günde 5 bine yakın ekmek ve diğer ürünlerden dağıttıklarını dile getiren Özer, destek olanlara teşekkür etti.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.