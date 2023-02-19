Hatay'da deniz suyu çekildi

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HATAY (AA) - Hatay'ın Arsuz ilçesinde, deniz suyunun çekildiği görüldü.

Kahramanmaraş merkezli depremler ve önceki gün gerçekleşen artçı sarsıntının ardından denizin kıyıdan yer yer 4 ila 20 metre geri çekildiği gözlendi.

Çekilmenin ardından Arsuz sahilinde taşlar ve kayalıklar meydana çıktı.

Vatandaşlar, çekilme sonucu oluşan durumu, cep telefonu kameralarıyla kaydetti.



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