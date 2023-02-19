Depreme Suriye'de yakalanan dernek koordinatörünün eşi ve çocuklarından acı haber

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HATAY (AA) - MUSTAFA YILMAZ - Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde Hatay'ın Antakya ilçesindeki evinin bulunduğu bina yıkılan yardım derneği yetkilisinin enkaz altındaki eşi ve 3 çocuğunun cansız bedenlerine ulaşıldı.

Deprem sırasında Suriye'de bulunan ANDA Kardeşe Vefa Derneğinin bu ülkedeki koordinatörü ve Hatay il sorumlusu Mahmut Küneşko, Antakya'da 14 gündür eşi ve 3 çocuğunun enkaz altında olduğu Ekinci Mahallesi İnönü Bulvarı'ndaki binada arama kurtarma çalışmalarına katıldı.

Bölgede depremin 260. saatinde yabancı uyruklu 14 yaşındaki Osman Halebiye'yi enkazdan sağ çıkaran dernek üyeleri, Küneşko'nun ailesine ulaşmak için de 8 katlı apartmanın enkazında var güçleriyle çalıştı.

Mahmut Küneşko ve derneğe bağlı ekiplerin çalışmaları sonucu, Küneşko'nun eşi Leyla (36), çocukları Ahmet (12), Sinemis (9) ve Belis İpek Küneşko'nun (2) cansız bedenlerine ulaşıldı. Cenazeler, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

- "Pes etmek yok"

ANDA Derneği Başkanı Okan Tosun, AA muhabirine, ekip olarak umutlu bekleyişlerinin ardından cenazelere ulaştıklarını söyledi.

Cenazeleri, Küneşko ailesinin dairesinin enkazında bulduklarını belirten Tosun, "Mahmut kardeşimiz üzgün. Taziyeleri kabul ediyor bugün, yarın yeniden enkaza dönecek, can kurtarmak için çalışmaya devam edecek. Bizde pes etmek yok, babasını kaybedip ikinci gün gelen doktorumuz da var. Memleket meselesi bu, o yüzden canla başla çalışmayı sürdüreceğiz." diye konuştu.

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