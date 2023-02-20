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İstanbul'dan Hatay'a gelen gönüllüler, çadır kentteki çocuklara keyifli anlar yaşatıyor

AA

İstanbul'dan Hatay'a gelen gönüllüler, çadır kentteki çocuklara keyifli anlar yaşatıyor

HATAY (AA) - SEBAHATDİN ZEYREK/MAHMUT SERDAR ALAKUŞ - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İstanbul'dan Hatay'a gelen gönüllüler, afetin çocuklar üzerinde bıraktığı etkiyi azaltmaya çalışıyor.

Beylikdüzü Kaymakamlığı ve Belediyesi koordinesinde İskenderun ilçesine gelen sosyal çalışmacı, psikolog, psikolojik danışman ve çocuk gelişimcilerinden oluşan ekip, kurdukları rehabilite alanıyla depremin yıkıcı etkisini çocuklardan uzak tutmayı hedefliyor.

Kent merkezinde evleri yıkılan ailelerin çocukları, Muradiye Mahallesi'nde kurulan çadır kentte gezici kütüphane, oyun parkı, çocuk oyunları gibi sosyal aktivitelere katılabiliyor.

Burada ücretsiz internet, bilgisayar ve sinema hizmetinden faydalanabilen çocuklar, resim, matematik, zeka oyunlarıyla ilgilenerek depremin acısını az da olsa unutuyor.

İstanbul'dan ilçeye gelen gönüllü vatandaşlar da etkinlik alanında çocukların oyunlarına katılarak, onların yüzlerini güldürmek için gayret sarf ediyor.

- "Onlar için küçücük şeyler yapmaya çalışıyoruz"

Belediye tiyatrosunda yönetmenlik yapan gönüllü Erhan Korkmaz, AA muhabirine, öncelik olarak çocuklar için oyun alanının planlandığını belirtti.

Gezici kütüphanede çocukların kitap okuyabildiğini de anlatan Korkmaz, "Onun dışında boya kitaplarımız, sinema salonumuz var. Oyun odasında oyuncaklarla oynuyorlar. Burada etkinlik alanımız var. Psikoloğumuz için alan yarattık. Bireysel ve grup görüşmeleri yapıyor burada." dedi.

Korkmaz, drama ve tiyatronun yanı sıra kukla oyunları oynadıklarını ve gönüllülerin çocuklarla burada vakit geçirdiğini aktararak, ekiple gelen okul öncesi eğitmeninin de küçük yaştaki çocuklarla ilgilendiğini ifade etti.

Çocukların burada günlerini daha güzel geçirmeleri için tüm imkanların sunulmaya çalışıldığına değinen Korkmaz, şunları kaydetti:

"Buradaki temel amacımız çocukların, bu süreci daha iyi atlatabilmesini sağlamak. Yaşadıklarını azda olsa unutturabilmek, onlarla hayata yeniden hazırlanmak, yeni bir hayatın inşasını kurabilmek. Temel amacımız çocukların yüzü gülsün. Onlar mutlu olsunlar. Yarınlarımız onlar. Onlar için küçücük şeyler yapmaya çalışıyoruz. Oyunlar oynuyoruz, eğleniyoruz. Onları mutlu etmeye çalışıyoruz. Burayı kurduktan sonra çocuklar gönül rahatlığıyla gelmeye başladılar. Hepsiyle arkadaş olduk. Burayı yeniden birlikte inşa ediyoruz."

- "Rehabilitasyon sürecini hızlı atlatabilmeleri için alanı kurdurduk"

Beylikdüzü Belediye Meclisi Üyesi Gazi Kaya da insanların geçici olarak konaklaması için 40 dönüm üzerindeki eski hayvan pazarına çadır kent kurulduğundan bahsetti.

Buranın altyapısı, atık su, temiz su giderleri ve elektrik tesisatlarının güçlendirilmesiyle ilgili çalışmalar yürüttüklerine değinen Kaya, "Aynı anda da çadırların kurulumu başladı. Bu alanda yaklaşık 600 çadırımız var. Bunun yanında 200'e yakın çadırı da kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis ettik." diye konuştu.

Kaya, çadırların olduğu alana çocuklar için masal ve oyun alanları yerleştirildiğini anlatarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biliyorsunuz çocuklar depremi maalesef bizler gibi atlatamayabilir. Bugün yaşadığı şeyler, yarın hayatlarında nasıl insanlar olacağını belirleyecek. Çocukların hayata tekrar entegre olup, rehabilitasyon sürecini hızlı atlatabilmeleri için alanı kurdurduk. Özellikle de zeytin ağaçlarını birlikte diktik. Zeytin ağacının sonsuzluğu, ölümsüzlüğü ve mutluluğu temsil ettiğine inanıyoruz. Çocukları mutlu etmek bizim buradaki en önemli görevimiz."

- Çocuklar keyifli vakit geçiriyor

Çadır kentte yaşayan çocuklardan 10 yaşındaki Sabri Önal, kütüphane içinde kitap okuduğunu ve her şeyin çok güzel olduğunu dile getirdi.

13 yaşındaki Ahmet Yoldaş ise oyun alanında eğlenceli vakit geçirdiklerini aktararak, "Burada her şey var. Evimizden daha güzel. Arkadaşlarımızla mutlu olduk. Oyun oynuyoruz. Kitap okuyoruz. Resim yapıp sinema izliyoruz." şeklinde konuştu.

İlkokul öğrencisi 10 yaşındaki Muhammet Bayır da oyun alanına gelen palyaço ile inanılmaz güzel anlar yaşadıklarını ifade etti.

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