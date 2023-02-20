Uluslararası yardım kuruluşu World Central Kitchen, Hatay'da binlerce kişiye yemek dağıtıyor

HATAY (AA) - MUSTAFA YILMAZ - ABD merkezli uluslararası gönüllü yardım kuruluşu World Central Kitchen, Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok etkilenen illerden Hatay'da her gün binlerce kişiye yemek veriyor.

Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerden bir gün sonra çalışma başlatan kuruluş, her ilde organize olarak önce anlaştığı firmalardan bölgeye Adana kebap, hamburger ve sucuk ekmek pişirilebilecek mobil mutfaklar getirtti.

Firmalar aracılığıyla depremzedelere etli yemek imkanı sunan yardım kuruluşu, bölgeye getirdiği mobil mutfaklarda hazırlanan yemekleri de afetzedelere ulaştırıyor.

World Central Kitchen'ın Hatay bölge lideri Maxwell Eaton, AA muhabirine, Hatay'da birden çok noktada afetzedelere hizmet verdiklerini söyledi.

Yerel restoranlar ve catering şirketleriyle ortaklık yaptıklarını, 18 Şubat itibarıyla da kendi mutfaklarını kurduklarını belirten Eaton, "Şehir genelinde birden fazla dağıtım yerimiz var. Antakya'nın güneyi ile Samandağ arasındaki köylere de doğrudan gıda ulaştırıyoruz." dedi.

Eaton, bulundukları bölgede yaklaşık 30 bin kişiye hizmet verdiklerini dile getirdi.

İhtiyaç karşılanıncaya kadar kapasitelerini artırmaya devam edeceklerini anlatan Eaton, "Şu anda, ihtiyacın günde 70 bin ila 100 bin öğün kadar yüksek olabileceğini tahmin ediyoruz. Ekibimizi birçok farklı duruma göre konumlandırıyoruz. Böyle bir deprem olabilir. Kasırgalardan, selden, su kirliliğinden sonra çalışıyoruz. Hatta büyük operasyonlarımızdan biri şu anda Ukrayna'da savaş bölgesinde bulunan insanları desteklemek için çalışıyoruz." diye konuştu.

- Depremde evi yıkılan Mert de onlarla çalışıyor

Maxwell Eaton, bölgede kendilerini en çok etkileyen olayın, depremde evini kaybetmesine rağmen Mert isimli gönüllünün kendileriyle çalışması olduğunu aktardı.

Onun gayreti ve öğrenme isteğinin ekibe motivasyon kaynağı olduğunu vurgulayan Eaton, şunları kaydetti:

"Tam olarak ne kadar süre burada olacağımızı asla bilemeyiz. En az iki ay diyoruz. Yerel restoranlar ve yerel işletmelerle yaptığımız ortaklıkların bir parçası olarak, biz ayrıldıktan sonra devam edebilmeleri için sistemler kuruyoruz. Bu yüzden, bize ihtiyaçları olduğu sürece bölgede olmak istiyoruz. Bir yardım kuruluş olan World Central Kitchen, afet ve olağanüstü durumlarda, yiyecek yardımı standartlarını belirleyecek durumunda. İnsanları bu modelimizi alıp kendi topluluklarında kullanmaya teşvik ediyoruz."

Dünyanın her yerinden insanların yardım etmek için bölgeye geldiğini ve burada neler olduğunu gördüklerini ifade eden Eaton, depremzedelere ve onların imdadına koşanların beslenme ihtiyacını karşılayabilmek için burada bulunduklarını göstermek istediklerini sözlerine ekledi.

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