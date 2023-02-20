Hataylı besiciler ayni yem desteğinin sürmesini istiyor

HATAY (AA) - MUSTAFA YILMAZ - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da besiciler, Tarım ve Orman Bakanlığının açıkladığı nakdi yem desteğinin yanı sıra ayni yardımların da sürmesini talip ediyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'da bazı besicilerin ahırları, samanlıkları çöktü, hayvanlarının bir bölümü telef oldu.

Enkaz altından sağ çıkardıkları hayvanlarına yem bulmakta güçlük çeken besiciler, Tarım ve Orman Bakanlığının açıkladığı tek seferlik büyükbaş hayvan başına 500, küçükbaş hayvan başına 50 lira verilecek desteği memnuniyetle karşılasa da kentte yem satışı yapan firma sahiplerinin de depremden etkilenmesi nedeniyle bölgede yeme ulaşmakta güçlük yaşanıyor.

Bakanlığın besicilere sağladığı nakdi desteğin yanı sıra yem desteğini de devam ettirmesini isteyen Defne ilçesindeki besici Mecit Mum, AA muhabirine, depremde hayvanlarından bazılarının telef olduğunu, kurtarabildiklerini başka yerlere naklettiklerini anlattı.

Olağanüstü koşullar nedeniyle süt hayvancılığına da devam edemediğini vurgulayan Mum, şunları kaydetti:

"Yem biraz vardı bizde, onu değerlendirdik ama şu an yemimiz yok. 2-3 gün önce birkaç çuval yem verdiler bize ama bunun devamlı olması lazım. Samanımız, silajımız yok, hepsi göçük altında kaldı. Cebimde para da olsa gidip yem bulamam, bulsam da insanlar iki katı fiyat isteyecekler. Ama bize nakdi destek gibi hayvancılığı devam ettirmek adına yem de temin etseler hayvancılığa devam edebiliriz. Yem bulamazsak hayvancılık yapamayız. Yardım etmezlerse bu hayvanları satmak zorunda kalacağız. Çünkü ben bu hayvanları böyle zor durumda gördüğüm zaman içim acıyor. Şu an ahırım yıkıldığı için komşumuzun terk ettiği binada bakıyorum onlara."

Depremde evinin de yıkıldığını anlatan Mum, yaşadıkları alanda 4 aileden 20'den fazla kişiyken depremden sonra 5 kişi kaldıklarını, diğerlerinin başka illere gittiğini ifade etti.

- "Hayvanlarımın bir kısmını satmak zorunda kaldım"

Depremin ardından evinin enkazından çocuklarıyla yaralı kurtulan Elif Ördek de hayvancılık yaparak ayakta durmaya çalıştıklarını belirtti.

Ördek, hayvancılığı desteklerle sürdürebileceklerine değinerek, şöyle konuştu:

"Depremde evlerimiz, ahırlarımız yıkıldı, hayvanlarımız telef oldu. Hayvanlarımın bir kısmını satmak zorunda kaldım çünkü onları koyabileceğim yer kalmadı. Ahırım tamamen yıkıldı, hayvanlarımın üstüne devrildi ve yarısı telef oldu. Hatay'da hiçbir besicinin, yetiştiricinin elinde kesinlikle ne para imkanı kaldı ne mal ne mülk. Yani hayvanlarıma bakabileceğim hiçbir şey kalmadı. Yanımda birkaç hayvan bıraktım. Onları da komşumun ahırına bağladım."

- Yem ve gübre ihtiyacı

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru da özellikle deprem bölgesindeki Hatay'da yem ve gübre fabrikalarının çalışmadığını söyledi.

Yıkık veya hasarlı olmayan iş yerlerinin de açılmadığını, bu nedenle besicilerin tedarik sorunu yaşadığını aktaran Doğru, "Bu sorun nedeniyle parası olsa da üreticiler yem veya gübre alamıyorlar. Özellikle tarım ve orman müdürlükleri aracılığıyla iyi tespit yapılıp gerçekten mağdur olan üreticilere, açıklanan maddi desteklerin yanında Tarım Kredi Kooperatifi tarafından temin edilen veya üretilen yem ve gübreler ivedi şekilde ayni olarak da ulaştırılmalıdır. Üreticimizin talebi de bu yöndedir." değerlendirmesini yaptı.

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