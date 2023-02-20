Hatay'da 80 binanın enkaz kaldırma çalışması sürüyor

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HATAY (AA) - Hatay'da, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen binalardan 80'inin enkazının kaldırılmasına ikinci gününde devam ediliyor.

Depremlerde merkez Antakya ilçesindeki Akevler, General Şükrü Kanatlı, Cebrail, Cumhuriyet, Meydan, Emek, Gazi mahallelerinde zarar gören söz konusu yapıların bulunduğu alanlardaki moloz yığınları iş makineleriyle kamyonlara yüklenerek belirlenen noktalara taşınıyor.

Enkazlardan çıkan değerli eşyalar ise güvenlik güçleri tarafından muhafazaya alınıyor.

Cebrail Mahallesi'nde de enkaz kaldırma çalışmaları ikinci gününde aralıksız sürüyor.



Söz konusu enkaz alanlarında özel harekat ve polis ekipleri de devriye görevini yürütüyor.

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