Depremden bir gün önce yangın çıkan aile apartmanındaki 11 kişi enkazdan kurtuldu

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HATAY (AA) - MUSTAFA YILMAZ - Hatay'da depremden bir gün önce yangın çıkan ancak sakinlerinin oturmaya devam ettiği aile apartmanı, saatler sonra 7,7 büyüklüğündeki sarsıntıda yıkıldı.

Defne ilçesi Subaşı Mahallesi Çevre Yolu'nda 3 katta 8 dairesi bulunan binanın ikinci katında kimsenin yaşamadığı daire, 5 Şubat'ta çıkan yangında hasar gördü.

Apartmandaki 3 erkek kardeş ve aileleri, bu dairede küçük çapta hasara yol açan yangından saatler sonra merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan depreme uykuda yakalandı.

Yıkılan apartmanın enkazından kendi imkanları ve çevredekilerin yardımlarıyla 11 kişi kurtuldu ancak yangının çıktığı dairenin yanındaki dairede yaşayan kardeşlerden biri ile eşinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Depremde amcası ve yengesini kaybeden bina sakinlerinden Mahmut Mengüllüoğlu, AA muhabirine, depremden bir gün önce yangın çıkınca ilk müdahaleyi yaptıklarını, alevleri gelen itfaiye ekibinin söndürdüğünü söyledi.

Diğer dairelerin yangından etkilenmediğini belirten Mengüllüoğlu, "Binadakiler yalnızca dışarıdaki dumanı gördü. Hepsi de aşağı indi. Yani binayı o gün için boşalttık. İtfaiye söndürdükten sonra zararlı herhangi bir durum olmadığı için burada kalmaya devam ettik." dedi.

- Çadırda yaşıyorlar

Mahmut Mengüllüoğlu, apartmanda kendisi, annesi ve babasının yanı sıra kardeşinin eşi ve çocukları, iki amcası ve iki yengesi ile kuzenleri olmak üzere 13 kişinin yaşadığını dile getirdi.

Mengüllüoğlu, gece deprem nedeniyle yıkılan evin enkazından kendi imkanlarıyla çıktıktan sonra annesi, babası, yanan dairenin üst katındaki amcası Hurşit, yengesi Semire, kuzenleri Fevzi ve Nevzat Mengüllüoğlu'nu kurtardıklarını anlattı.

Rusya'da yaşayan kardeşinin eşi ve çocuklarına da ulaştıklarını kaydeden Mengüllüoğlu, şöyle konuştu:

"Yangın çıkan dairenin yanındaki dairede oturan yengemle amcam sizlere ömür, enkaz altında kalıp öldüler. Bu yangının çıktığı yer ve yanındaki farklı boyalı yer tek binaydı. Enkaz alanı komple 500 metrekareydi, evin hacmi. Diğer amcamın (yangın çıkan dairenin sahibi) başka bir mahallede kendine ait bir evi vardı, orada yaşıyordu. Onlar da geldi, enkaz günü sağ olsun yardım ettiler ama elimizden gelen bir şey yok, giden gitti. Yalnızca yanan dairede zarar vardı, duman is vardı. Isıdan, dumandan prizler erimişti, küçük bir odadaki yatakları yanmıştı, başka hiçbir şey yoktu. "

Askerlerin verdiği çadırda yaşamaya başladıklarını, tüm ihtiyaçlarının karşılandığını aktaran Mengüllüoğlu, yardımlardan dolayı herkese teşekkür etti.

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