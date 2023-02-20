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Hatay'daki "dünyanın ilk mağara kilisesi" St. Pierre depremden etkilenmedi

AA

Hatay'daki "dünyanın ilk mağara kilisesi" St. Pierre depremden etkilenmedi

HATAY (AA) - ABDULLAH DOĞAN - Hatay'da Hristiyanlar için hac yeri olarak kabul edilen ve "dünyanın ilk mağara kilisesi" olma özelliği taşıyan St. Pierre Kilisesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerden bahçe duvarındaki küçük hasar dışında sağlam çıktı.

Hazreti İsa'nın 12 havarisinden biri olan Aziz Petrus, diğer adıyla Saint Pierre tarafından kurulan St. Pierre Kilisesi, Hatay'ın önemli kültürel mirasının başında geliyor.

Antakya-Reyhanlı yolunda, Antakya ilçesine 2 kilometre uzaklıkta Habib-i Neccar Dağı'nın yakınında yer alan ve doğal mağaradan eklemelerle kiliseye dönüştürülen tarihi mekan, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremde fazla zarar görmedi.

Her yıl haziran ayında St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı düzenlenerek barış, kardeşlik ve birliktelik mesajları verilen yapının sadece bir bahçe duvarında küçük çaplı hasar oluştu. Ziyarete kapalı tutulan mekanın bahçesi, yürüyüş yollarında ise deprem nedeniyle tahribatın olmadığı görüldü.

Deprem nedeniyle arama kurtarma ve insani yardım çalışmalarına destek vermek için yurt dışından Hatay'a gelen bazı ekipler, ziyarete kapalı olsa da St. Pierre Kilisesi Anıt Müzesi'ni görmeye geliyor.

Avustralyalı bir grup arama kurtarma görevlisinin de geldiği kilisenin ziyarete ne zaman açılacağı henüz bilinmiyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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