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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatay merkezli depremler nedeniyle kent trafiğinde yoğunluk yaşanıyor

AA

Hatay merkezli depremler nedeniyle kent trafiğinde yoğunluk yaşanıyor

HATAY (AA) - Hatay'ın Defne ve Samandağ ilçeleri merkezli depremlerin ardından kent trafiğinde yoğunluk yaşanıyor.

Merkez üssü Defne ilçesi olan 6,4 ve Samandağ ilçesi olan 5,8 büyüklüğündeki depremler kent genelinde hissedildi.

Sarsıntıların etkisiyle vatandaşlar arasında oluşan panik nedeniyle cadde ve sokaklarda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Yetkililerin vatandaşlardan hasarlı binaların yakınında durmamalarını istediği kentte, ekiplerin enkazlardaki tarama çalışmaları sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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