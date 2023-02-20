GÜNCELLEME 2 - Hatay'da 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde depremler meydana geldi

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Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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HATAY (AA) - Hatay'ın Defne ilçesinde 6,4 ve Samandağ ilçesinde 5,8 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Defne ilçesinde saat 20.04'te 6,4 büyüklüğünde ve saat 20.07'de Samandağ ilçesinde 5,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Depremler çevre illerden de hissedildi.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, AA muhabirine, "Kentte deprem nedeniyle bazı ihbarlar aldık, bunları değerlendiriyoruz, taramalarımız sürüyor." dedi.

Defne ve Samandağ ilçelerinin bazı mahallelerinde yıkımların yaşandığı ve enkaz altında kalanların olduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Genel olarak olumsuz durumun yaşanmadığı İskenderun ilçesinde ise devlet hastanesi tedbir amaçlı tahliye ediliyor.

Açık alana sahra çadırları kurulan İskenderun Devlet Hastanesi'nde yoğun bakımda yatan 9 hasta, Dörtyol Devlet Hastanesine nakledildi.





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