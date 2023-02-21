Hatay'da 6,4 büyüklüğündeki deprem anı güvenlik kamerasında

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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HATAY (AA) - Hatay'ın Defne ilçesi merkezli 6,4 büyüklüğündeki deprem, Arsuz ilçesindeki evin güvenlik kameralarına yansıdı.

Karaağaç Şarkonak Mahallesi'nde 3 katlı binanın terasındaki güvenlik kamerası, saat 20.04'te meydana gelen deprem anını kaydetti.



Kayıtlarda, güvercin kafeslerinin bulunduğu teras katında leğendeki suyun etrafa saçılması yer aldı.

Aynı yerdeki başka bir kamera açısında ise depodaki suyun sarsıntının şiddetiyle taştığı görüldü.









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