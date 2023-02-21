Sağlık Bakanı Koca Hatay merkezli depremden etkilenenleri sahra hastanesinde ziyaret etti

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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HATAY (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay merkezli depremden etkilenenleri sahra hastanesinde ziyaret etti.

Bakan Koca, Defne ilçesi merkezli 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kurulu sahra hastanesine gitti.

İlgililerden bilgi alan Koca, yaralıları ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

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