Hatay'da merkezli depremde valilik binasının bir kısmı yıkıldı

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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HATAY (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle hasar gören Hatay Valiliğinin bir bölümü, Defne ilçesinde meydana gelen depremde yıkıldı.

İlçe merkezli 6,4 büyüklüğündeki deprem, daha önceki sarsıntılarda ağır hasar alan valilik binasında yıkıma yol açtı.

Kent merkezinde yer alan binanın bir kısmı, dün akşam 20.04'teki deprem ve artçı sarsıntıların etkisiyle yıkıldı.













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