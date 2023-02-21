Hatay merkezli depremde Antakya Asri Mezarlığı da zarar gördü

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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HATAY (AA) - Hatay'ın Defne ilçesi merkezli 6,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Antakya Asri Mezarlığı'nda da hasar oluştu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, dün saat 20.04'te merkez üssü Defne olan sarsıntının ardından birçok bölgedeki yol ve köprü ile önceden hasarlı yapılar zarar gördü.

Deprem, Antakya Asri Mezarlığı'nda da hasara neden oldu. Sarsıntının etkisiyle bazı ağaçların devrilip yıkıldığı mezarlıkta, birçok mezar taşı kırıldı.

Bazı mezar taşlarının ağaçlara dayandığı ya da mezarlık içindeki yollara devrildiği görüldü.

Mezarlıktaki hasarın onarılması için yetkililerin çalışma başlattığı öğrenildi.

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