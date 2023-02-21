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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatay merkezli depremde Antakya Asri Mezarlığı da zarar gördü

AA

Hatay merkezli depremde Antakya Asri Mezarlığı da zarar gördü

HATAY (AA) - Hatay'ın Defne ilçesi merkezli 6,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Antakya Asri Mezarlığı'nda da hasar oluştu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, dün saat 20.04'te merkez üssü Defne olan sarsıntının ardından birçok bölgedeki yol ve köprü ile önceden hasarlı yapılar zarar gördü.

Deprem, Antakya Asri Mezarlığı'nda da hasara neden oldu. Sarsıntının etkisiyle bazı ağaçların devrilip yıkıldığı mezarlıkta, birçok mezar taşı kırıldı.

Bazı mezar taşlarının ağaçlara dayandığı ya da mezarlık içindeki yollara devrildiği görüldü.

Mezarlıktaki hasarın onarılması için yetkililerin çalışma başlattığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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