Gönüllü doktor ve hemşireler Kırıkhanlı depremzedelere birinci basamak sağlık hizmeti veriyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gönüllü doktor ve hemşireler Kırıkhanlı depremzedelere birinci basamak sağlık hizmeti veriyor

AA

Gönüllü doktor ve hemşireler Kırıkhanlı depremzedelere birinci basamak sağlık hizmeti veriyor

HATAY (AA) - SEBAHATDİN ZEYREK/MAHMUT SERDAR ALAKUŞ - Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden Hatay'ın Kırıkhan ilçesine gelen gönüllü doktor ve hemşireler, depremzedelerin yaralarını sarabilmek gece gündüz mesai yapıyor.

Uluslararası Doktorlar Derneğince 10 Şubat'ta Kırıkhan Spor Tesisleri'nde kurulan çadırda birinci basamak sağlık hizmeti veren doktor ve hemşirelerden oluşan 7 kişilik ekip, her gün onlarca depremzedeye hizmet veriyor, tarama faaliyeti gerçekleştiriyor.

Konya'da aile hekimi olarak görev yapan ve yıllık izin alarak deprem bölgesine gelen Dr. Mehmet Coşkun, AA muhabirine, ilk depremi duyar duymaz gönüllü olduğunu söyledi.

İnsanların acılarını paylaşmaya ve hafifletmeye çalıştıklarını belirten Coşkun, "Elimizden geldiği kadar yardım etmeye çalışıyoruz. Tedaviye saat 08.00 civarında başlıyoruz ama genelde mesai bitimimizin saati belli olmuyor. Vatandaşımız böyle bir deprem sonrasında ne kadar çok ihtiyacı varsa gece saat 00.00 da olsa biz o ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz." dedi.

Coşkun, ilaç temininde bazı eczacı odalarından da destek aldıklarını ifade etti.

Deprem bölgesinde görev yapmanın ayrı bir duygu olduğunu vurgulayan Coşkun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"​Biz ufacık bir ağrısını giderdiğimiz zaman hem çocuğunun hem kendisinin, müthiş derecede seviniyorlar. Bizi kendilerinden kabul ediyorlar. Geçen gün birisi, 'Bu devlet benim, alnımdan öpülesi bir devlet' dedi ve kalktı geldi benim alnımdan öptü öyle gitti. Yani bu kadar mutlu oluyorlar bizimle. Onların bir ağrısını, küçücük bir şey de olsa onu giderdiğiniz zaman en mutlu insan siz olursunuz. Hekim olarak hem hekimliğin doruk noktasına çıkıyorsunuz hem de o insanın bu ihtiyacını gidermiş oluyorsunuz."

Coşkun, birer hafta dönüşümlü çalıştıklarını ve şu ana kadar 2 binden fazla kişiyi tedavi ettiklerini dile getirdi.

- "İnsan burada yorulmuyor, çok enteresan"

İstanbul'dan gelen diyaliz merkezinde görevli Dr. Ersoy Ertunç da ilk günden bu yana sahada olmak istediğini ancak sıranın yeni kendisine geldiğini aktardı.

Birinci basamak sağlık hizmeti vermeye çalıştıklarını anlatan Ertunç, "Çocuk hasta bakıyoruz. Onların yanında olmak amaçlı. Daha çok şey yapmak isteriz ama inşallah en kısa sürede yaralar sarılır. İnsan burada yorulmuyor, çok enteresan. Mesela dün 200'e yakın hasta baktık, saat 23.00'e kadar. Hasta profili aynı ama hem gönüllü geldik hem de onların durumlarını bildiğimiz için biraz daha elimizden ne geliyorsa vermek için çabalıyoruz." diye konuştu.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Muhammed Selam Güçlü ise hocalarının yanında onlara yardımcı olmak için deprem bölgesine geldiğini belirtti.

Oğlunun bağışıklık tedavisi gördüğünü dile getiren Medine Bahar Gezer, "Şu an mutluluğum tarifi yok. Çünkü bu ilaç benim çocuğum için çok önemli. Çocuğum bağışıklığını ilaçla karşılıyor. Bu ilaç hayati ilaç olduğu için doktorlarıma nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Bu önemli bir şeydi benim için." ifadesini kullandı.

​​​​​​​

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hatay'daki depremde bazı yollar çöktü
YEREL HABERLER Hatay'daki depremde bazı yollar çöktü
HATAY- HATAY&#039;DAKİ DEPREMDE BAZI YOLLAR ÇÖKTÜ
YEREL HABERLER HATAY- HATAY'DAKİ DEPREMDE BAZI YOLLAR ÇÖKTÜ
(Görüntülü)ANTAKYA&#039;DA YARISI ÇÖKEN BİNANIN ÜSTÜNDEKİ &#039;GÜVERCİN EVİ&#039; SON DEPREMLERLE DE YIKILMADI
YEREL HABERLER (Görüntülü)ANTAKYA'DA YARISI ÇÖKEN BİNANIN ...
Hatay'da depremin yol açtığı yıkım havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Hatay'da depremin yol açtığı yıkım havadan ...
Hatay merkezli 6,4 büyüklüğündeki deprem sırasında yaşananlar kamerada
YEREL HABERLER Hatay merkezli 6,4 büyüklüğündeki deprem sırasında ...
Antakya'da yarısı çöken binanın üstündeki 'güvercin evi' son depremlerle de yıkılmadı
YEREL HABERLER Antakya'da yarısı çöken binanın üstündeki 'güvercin ...
Hatay merkezli deprem Meryem Ana Kilisesi'ndeki hasarı artırdı
YEREL HABERLER Hatay merkezli deprem Meryem Ana Kilisesi'ndeki ...
Hatay'da depremde kısmen çöken ahırdaki büyükbaş hayvan 15 gün sonra kurtarıldı
YEREL HABERLER Hatay'da depremde kısmen çöken ahırdaki büyükbaş ...
İskenderunlu çift, az hasarlı evlerinin karşısına kurdukları çadırda yaşıyor
YEREL HABERLER İskenderunlu çift, az hasarlı evlerinin karşısına ...
Hatay merkezli depremde Antakya Asri Mezarlığı da zarar gördü
YEREL HABERLER Hatay merkezli depremde Antakya Asri Mezarlığı da ...
Hatay'da depremde binalar yıkıldı, yangın merdiveni ayakta kaldı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Hatay'da depremde binalar yıkıldı, yangın merdiveni ...
Hatay&#039;da depremler sonrası son durum havadan fotoğraflandı
YEREL HABERLER Hatay'da depremler sonrası son durum havadan ...
Hatay merkezli depremde bazı yol ve köprüler zarar gördü
YEREL HABERLER Hatay merkezli depremde bazı yol ve köprüler zarar ...
Adli Tıp Kurumu Başkanı Hızır Aslıyüksek, depremde vefat edenlerin kimlik tespit sürecini anlattı:
YEREL HABERLER Adli Tıp Kurumu Başkanı Hızır Aslıyüksek, depremde ...
(Görüntülü)DEPREMZEDEDEN KENTTEN AYRILAN EKİPLERE &#039;YOLUNUZ AÇIK OLSUN&#039; NOTU
YEREL HABERLER (Görüntülü)DEPREMZEDEDEN KENTTEN AYRILAN EKİPLERE ...
(Görüntülü)HATAY&#039;DA DEPREMDE BİNALAR YIKILDI, YANGIN MERDİVENİ AYAKTA KALDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)HATAY'DA DEPREMDE BİNALAR YIKILDI, ...
(Görüntülü)(ÖZEL) ANTAKYA&#039;DA TARİHİ YAPILARI İNCELİYORLAR
YEREL HABERLER (Görüntülü)(ÖZEL) ANTAKYA'DA TARİHİ YAPILARI ...
(Görüntülü) TARİHİ HATAY VALİLİK BİNASI KULLANILAMAZ HALE GELDİ - YENİDEN
YEREL HABERLER (Görüntülü) TARİHİ HATAY VALİLİK BİNASI KULLANILAMAZ ...
Hatay'da depremde binalar yıkıldı, yangın merdiveni ayakta kaldı
YEREL HABERLER Hatay'da depremde binalar yıkıldı, yangın merdiveni ...
(Görüntülü)DEPREMLERİN ARDINDAN SESSİZLİĞE BÜRÜNEN İSKENDERUN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)DEPREMLERİN ARDINDAN SESSİZLİĞE BÜRÜNEN ...
Tarihi Hatay Valilik binasının bir bölümü, 6.4´lük depremde çöktü
YEREL HABERLER Tarihi Hatay Valilik binasının bir bölümü, 6.4´lük ...
Hatay- Antakya'da tarihi yapıları inceliyorlar
YEREL HABERLER Hatay- Antakya'da tarihi yapıları inceliyorlar
Hatay'a yardıma gelip, ayrılanlar için 'Yolunuz açık olsun' notu
YEREL HABERLER Hatay'a yardıma gelip, ayrılanlar için 'Yolunuz açık ...
HATAY - (ÖZEL) ANTAKYA'DA TARİHİ YAPILARI İNCELİYORLAR
YEREL HABERLER HATAY - (ÖZEL) ANTAKYA'DA TARİHİ YAPILARI ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.