Hatay'a gönderilen yardım kolilerinden çıkan notlar duygulandırıyor

HATAY (AA) - SERGEN SEZGİN/FATİH ÇAPKIN - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'da toplanan yardımlar arasından çıkan notlar okuyanları duygulandırıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hatay Lojistik Merkezi'ne gönderilen insani yardım malzemelerinin tasnif ve ihtiyaca göre sevki, çoğunluğu gönüllülerden oluşan ekip tarafından yapılıyor.

Yardım malzemelerinin içinden duygu dolu notlar da çıkıyor.

Merkezin depo sorumlusu Yasin Avcı, AA muhabirine, Türkiye'nin farklı yerlerinden gelen Diyanet İşleri Başkanlığı personeli ve gönüllülerle yardım tırlarını boşaltıp malzemeleri tasnif ettiklerini söyledi.

Bu malzemeleri günlük olarak Diyanet İşleri Başkanlığının, Türkiye Diyanet Vakfının ve gönüllülerin araçlarına yükleyip afetzedelere ulaştırdıklarını anlatan Avcı, şöyle konuştu:

"Hatay il merkezinden başlayarak ulaşılmamış, henüz kimsenin gidememiş olduğu en ücra köşelere kadar vatandaşlarımıza, çadırlara ulaştırmaya çalışıyoruz. Tasnif işlemleri sırasında yardım kolilerinden bazı notlar çıkıyor. Çocukların gönderdiği oyuncaklar var. Bizi duygulandıran, ağlatan notlar da yer alıyor. Bir şehit çocuğumuz not yazmış ve ay yıldızlı bayrağımızın olduğu bir atkı göndermiş. Notta 'Babamın üşümemesi için bu atkıyı size gönderiyoruz' yazıyordu. Bir anne de hayatında iki çocuğunu toprağa defnetmiş olduğunu ve o çocukları için aldığı bütün eşyaları depremzede çocuklara hediye gönderdiğini yazmıştı."

Bazı çocukların kendi oyuncaklarını yaşıtlarının oynaması için gönderdiğine de tanık olduklarını ifade eden Avcı, "Bu bizim küçükten büyüğüne ne kadar necip bir millet olduğumuzu gösteriyor." dedi.

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