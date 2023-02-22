Depremin ardından tedbiren boşaltılan hastanenin sağlık hizmeti çadırlarda sürdürülüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Depremin ardından tedbiren boşaltılan hastanenin sağlık hizmeti çadırlarda sürdürülüyor

AA

Depremin ardından tedbiren boşaltılan hastanenin sağlık hizmeti çadırlarda sürdürülüyor

HATAY (AA) - SEBAHATDİN ZEYREK/MAHMUT SERDAR ALAKUŞ - Merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan 6,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle İskenderun Devlet Hastanesinin tedbir amaçlı boşaltılmasının ardından sağlık hizmeti çadırlarda veriliyor.

Defne ilçesi merkezli deprem İskenderun'da da hissedildi.

Numune Mahallesi'ndeki yeni hizmet binasında yoğun bakım servisinde yatan 9 hasta tedbir amacıyla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, hastanenin acil servis hizmetleri de bahçeye kurulan sahra hastanesinde sürdürülüyor.

Buraya gelen hastalar durumlarına göre yetişkin, çocuk ve acil servis verilen çadırlara yönlendiriliyor.

Sahra hastanesinde 100 personel, vatandaşlara aralıksız sağlık hizmeti veriyor.

- "Sağlık teşkilatı olarak depremzedelerin yanındayız"

Başhekim Veysel Yıldırım, AA muhabirine, hastaneyi faaliyete geçirmeye çalıştıklarını ancak Defne ilçesi merkezli depremin meydana geldiğini söyledi.

Acil servis binası az hasarlı olduğu için sağlık hizmetinin devam ettiğini aktaran Yıldırım, şöyle konuştu:

"Anjiyo ünitemiz, yoğun bakım devredeydi. Polikliniklerimizi devreye sokmuştuk. Ancak yeni deprem olmasıyla birlikte tedbir olarak hastanemizi boşalttık. Acilimizi dışarıdaki çadırlara aldık. Orada hastalarımızı yine karşılamaya çalışıyoruz. Gerekli çalışmaları yapıyoruz."

Yıldırım, hastane bahçesinde kurulan sahra hastanesinde birinci basamak sağlık hizmeti verdiklerini belirterek, "İkinci basamak ameliyat falan gerektiğinde hastalarımızı sevk ediyoruz. Ambulanslarımız hazır bekliyor. Dörtyol Devlet Hastanesi faaliyette, sahra gemilerimiz var; oralara da sevk ediyoruz. Şu an yaklaşık 100 personelimiz çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Sağlık çalışanları olarak ilk andan itibaren depremzedelerin yanında olmaya gayret gösterdiklerini vurgulayan Yıldırım, "Sağlık teşkilatı olarak depremzedelerin yanındayız. Bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğiz. Sağlık teşkilatı olarak elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hatay'da duvarlara yazılan yazılarda umut var
YEREL HABERLER Hatay'da duvarlara yazılan yazılarda umut var
(Görüntülü) HATAY- İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU, HATAY AFET KOORDİNASYON MERKEZİNDE AÇIKLAMALARDA BULUNDU. (4)
YEREL HABERLER (Görüntülü) HATAY- İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU, ...
(Görüntülü) HATAY- İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU, HATAY AFET KOORDİNASYON MERKEZİNDE AÇIKLAMALARDA BULUNDU. (3)
YEREL HABERLER (Görüntülü) HATAY- İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU, ...
(Görüntülü) HATAY- İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU, HATAY AFET KOORDİNASYON MERKEZİNDE AÇIKLAMALARDA BULUNDU. (2)
YEREL HABERLER (Görüntülü) HATAY- İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU, ...
(Görüntülü) HATAY- İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU, HATAY AFET KOORDİNASYON MERKEZİNDE AÇIKLAMALARDA BULUNDU. (1)
YEREL HABERLER (Görüntülü) HATAY- İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU, ...
BAKAN SOYLU: DAHA ÖNCEKİ UYGULARIMIZDA OLDUĞU GİBİ EŞYA YARDIMI YAPILACAK
YEREL HABERLER BAKAN SOYLU: DAHA ÖNCEKİ UYGULARIMIZDA OLDUĞU GİBİ ...
Hatay Dörtyol'da depremzedeler için çadır kent kurulacak
YEREL HABERLER Hatay Dörtyol'da depremzedeler için çadır kent ...
(Görüntülü)DEPREMZEDELERİN BAZ İSTASYONU TEPKİSİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)DEPREMZEDELERİN BAZ İSTASYONU TEPKİSİ
Antakya ve Defne'de 54 binanın enkaz kaldırma çalışmasına yarın başlanacak
YEREL HABERLER Antakya ve Defne'de 54 binanın enkaz kaldırma ...
(Görüntülü) ANTAKYA&#039;DA SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) ANTAKYA'DA SON DURUM HAVADAN ...
Hatay Adalet Sarayı'nda duruşmaların devam ettiği iddialarına Başsavcılıktan açıklama
YEREL HABERLER Hatay Adalet Sarayı'nda duruşmaların devam ettiği ...
(Görüntülü)ANTAKYA 2. DEPREMDEN SONRA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)ANTAKYA 2. DEPREMDEN SONRA HAVADAN ...
Antakya 2. depremden sonra havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Antakya 2. depremden sonra havadan görüntülendi
(Görüntülü) ÜZERİNE ENKAZ DEVRİLEN MOBİL BAZ İSTASYONU HASAR GÖRDÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü) ÜZERİNE ENKAZ DEVRİLEN MOBİL BAZ ...
(Görüntülü)HATAY&#039;DA MOLOZ VE ENKAZ TOPLAMA İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü)HATAY'DA MOLOZ VE ENKAZ TOPLAMA ...
Hatay- Üzerine enkaz devrilen mobil baz istasyonu hasar gördü 
YEREL HABERLER Hatay- Üzerine enkaz devrilen mobil baz istasyonu ...
HATAY- ÜZERİNE ENKAZ DEVRİLEN MOBİL BAZ İSTASYONU HASAR GÖRDÜ 
YEREL HABERLER HATAY- ÜZERİNE ENKAZ DEVRİLEN MOBİL BAZ İSTASYONU ...
Hatay'a gönderilen yardım kolilerinden çıkan notlar duygulandırıyor
YEREL HABERLER Hatay'a gönderilen yardım kolilerinden çıkan notlar ...
Depremlerin vurduğu Hatay'da molozlar toplanıyor
YEREL HABERLER Depremlerin vurduğu Hatay'da molozlar toplanıyor
İskenderun'daki geçici barınma alanında kalan çocuklar, çadırları resimleriyle renklendirdi
YEREL HABERLER İskenderun'daki geçici barınma alanında kalan ...
(Görüntülü)HATAY&#039;DAKİ DEPREMDE BAZI YOLLAR ÇÖKTÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü)HATAY'DAKİ DEPREMDE BAZI YOLLAR ÇÖKTÜ
Gönüllü doktor ve hemşireler Kırıkhanlı depremzedelere birinci basamak sağlık hizmeti veriyor
YEREL HABERLER Gönüllü doktor ve hemşireler Kırıkhanlı ...
Hatay'daki depremde bazı yollar çöktü
YEREL HABERLER Hatay'daki depremde bazı yollar çöktü
HATAY- HATAY&#039;DAKİ DEPREMDE BAZI YOLLAR ÇÖKTÜ
YEREL HABERLER HATAY- HATAY'DAKİ DEPREMDE BAZI YOLLAR ÇÖKTÜ

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.