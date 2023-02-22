Depremin ardından tedbiren boşaltılan hastanenin sağlık hizmeti çadırlarda sürdürülüyor

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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HATAY (AA) - SEBAHATDİN ZEYREK/MAHMUT SERDAR ALAKUŞ - Merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan 6,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle İskenderun Devlet Hastanesinin tedbir amaçlı boşaltılmasının ardından sağlık hizmeti çadırlarda veriliyor.

Defne ilçesi merkezli deprem İskenderun'da da hissedildi.

Numune Mahallesi'ndeki yeni hizmet binasında yoğun bakım servisinde yatan 9 hasta tedbir amacıyla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, hastanenin acil servis hizmetleri de bahçeye kurulan sahra hastanesinde sürdürülüyor.

Buraya gelen hastalar durumlarına göre yetişkin, çocuk ve acil servis verilen çadırlara yönlendiriliyor.

Sahra hastanesinde 100 personel, vatandaşlara aralıksız sağlık hizmeti veriyor.

- "Sağlık teşkilatı olarak depremzedelerin yanındayız"

Başhekim Veysel Yıldırım, AA muhabirine, hastaneyi faaliyete geçirmeye çalıştıklarını ancak Defne ilçesi merkezli depremin meydana geldiğini söyledi.

Acil servis binası az hasarlı olduğu için sağlık hizmetinin devam ettiğini aktaran Yıldırım, şöyle konuştu:

"Anjiyo ünitemiz, yoğun bakım devredeydi. Polikliniklerimizi devreye sokmuştuk. Ancak yeni deprem olmasıyla birlikte tedbir olarak hastanemizi boşalttık. Acilimizi dışarıdaki çadırlara aldık. Orada hastalarımızı yine karşılamaya çalışıyoruz. Gerekli çalışmaları yapıyoruz."

Yıldırım, hastane bahçesinde kurulan sahra hastanesinde birinci basamak sağlık hizmeti verdiklerini belirterek, "İkinci basamak ameliyat falan gerektiğinde hastalarımızı sevk ediyoruz. Ambulanslarımız hazır bekliyor. Dörtyol Devlet Hastanesi faaliyette, sahra gemilerimiz var; oralara da sevk ediyoruz. Şu an yaklaşık 100 personelimiz çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Sağlık çalışanları olarak ilk andan itibaren depremzedelerin yanında olmaya gayret gösterdiklerini vurgulayan Yıldırım, "Sağlık teşkilatı olarak depremzedelerin yanındayız. Bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğiz. Sağlık teşkilatı olarak elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.

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