Deprem bölgesinde enkazları gezerek yuvasız kalan güvercinlere sahip çıkıyor

HATAY (AA) - SERGEN SEZGİN/FATİH ÇAPKIN - Bursa'dan Kahramanmaraş merkezli depremlerden en fazla etkilenen illerden Hatay'a gelen doğa, yaban hayatı fotoğrafçısı ve kuş gözlemcisi Alper Tüydeş, kümesleri yıkılan ya da sahipsiz kalan güvercinleri korumaya çalışıyor.

Karacabey ilçesinde yaşayan ve aynı zamanda güvercin yetiştiricisi olan Tüydeş, depremlerin ardından afet bölgesi için Bursa'da gerçekleştirilen yardım faaliyetlerine katıldı.

Tüydeş, ilk depremlerden birkaç gün sonra televizyon ekranlarından enkazların üzerinde uçuşan güvercinleri görünce onlara yardım edilmesi gerektiğini düşünerek, çalıştığı Karacabey Belediyesinin görevlendirmesiyle Hatay'a geldi.

Enkazları tek tek gezen Tüydeş, deprem nedeniyle kümesleri yıkılan ya da sahiplerinin ilgilenemediği kuşları yaşatmaya çalışıyor.

Yakalayabildiği kuşları kafeslere koyarak yetkililere teslim eden ve yeniden sahiplendirilmeleri için çalışma yürüten Tüydeş, ulaşamadığı kuşlar için ise bölgeye yem bırakıyor.

Alper Tüydeş, AA muhabirine, deprem olunca tüm Türkiye gibi kendisinin de yasa boğulduğunu söyledi.

Hatay'ı çok sevdiğini ve adeta ikinci memleketi gibi gördüğünü anlatan Tüydeş, "Depremin olduğu ilk andan itibaren burada olan biteni hep ekran karşısında üzüntüyle izlemiştik. Yapabileceğimiz bir şey yoktu. Biz de yaşadığımız şehirde elimizden geldiğince yardım ve Bursa'da organizasyon konularına yardımcı olmaya çalıştık." dedi.

- "Onlar da bir can taşıyor"

Tüydeş Hatay, Adana, Osmaniye ve Gaziantep gibi illerde güvercin yetiştiriciliğinin çok yaygın olduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yetiştiricilerin beslediği kuşların pek çoğunun kümesleri, evleri yıkıldı, sahipleri göçük altında kaldı ya da kendi dertlerine düştüler, canlarının dertlerine düştüler doğal olarak. Bu ortada kalan güvercinlerle ilgili de kötü görüntüler ekrana yansımaya başlamıştı. Ben de bu konuda bir şeyler yapabileceğimi düşünerek yola çıktım. Burada kedi, köpeklerle ilgilenenler ya da büyük ve küçükbaş hayvanlarla ilgilenenler var ama güvercinler biraz da teknik gerektiren bir alan. Ben de bu konuda tecrübeli olduğum için bölgeye geldim."

Birkaç basit ekipmanla güvercinleri yakalamaya çalıştıklarını aktaran Tüydeş, kuşların çok yüksekte bulunan yaşam alanlarına ise hayatlarını idame ettirebilmeleri için buğday, yem bıraktıklarını söyledi.





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