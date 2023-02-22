Hatay'da depremde zarar gören caminin minarelerinin kontrollü yıkımı görüntülendi

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

HATAY (AA) - MUSTAFA YILMAZ - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, merkez üssü Defne ilçesi olan sarsıntıda hasarı iyice artan caminin ayakta kalan minareleri kontrollü şekilde yıkıldı.

Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremler, merkez Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde yaklaşık 2 yıl önce ibadete açılan 4 minareli Hacı Rahma Gülseren İpek Camisi'nde de büyük yıkıma yol açtı.

Kubbesi ibadet alanının üzerine çöken, minarelerinden 2'si yıkılan ve daha önce güvenlik gerekçesiyle boşaltılan camide oluşan hasar, 20 Şubat'ta Defne merkezli 6,4 büyüklüğündeki depremle iyice arttı.

- Caminin etrafı toz bulutuyla kaplandı

Ekipler, ayakta kalan 2 minarenin çevreye tehlike oluşturmaması için kontrollü yıkım çalışma başlattı.

Güvenlik güçlerince alınan önlemin ardından ekskavatör operatörünün darbelerle bir bölümüne gedik açtığı minareler, caminin kubbelerinin üstüne doğru kontrollü olarak devrildi.

Yüksekliği yaklaşık 40 metre olan minarelerin sallanması ve yıkımının ardından caminin etrafı toz bulutuyla kaplandı.

Yıkım sırasında cami çevresindeki yollar araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Çekilen şeritlerle kapatılan yollar, minarelerin yıkılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Caminin enkaz kaldırması çalışmasına daha sonra başlanacağı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.