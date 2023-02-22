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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Hatay'da incelemelerde bulundu:

AA

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Hatay'da incelemelerde bulundu:

HATAY (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kültür ve Turizm Bakanlığı, belediye başkanlıkları, burada yaşayan kadim kültürün sahibi olan sivil toplum örgütleri, kanaat önderleri, üniversitelerle işbirliği yapılarak Hatay'ın yeniden ayağa kaldırılması gerekiyor. Bunun için de her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız." dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'a gelen Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi Koordinasyon Merkezini ziyaret ederek ASKİ çalışanlarıyla selamlaştı.

Daha sonra açıklama yapan Kılıçdaroğlu, deprem bölgesine üçüncü kez geldiğini anımsattı.

Kılıçdaroğlu, depremin ardından 17 gün geçtiğini ve bazı sorunların devam ettiğini söyleyerek, şöyle devam etti:

"Umarım bu sorunlar kısa süre içerisinde çözülür. En büyük arzumuz o. Hepinizin huzurunda, bütün belediye başkanı arkadaşlarıma yürekten teşekkür ederim. Belediye çalışanlarına yürekten teşekkür ederim. Onlar canla başla fedakarca çalıştılar. Bir kişiyi nasıl kurtarabiliriz, enkazı nasıl kaldırabiliriz, onların ihtiyaçlarını nasıl giderebiliriz diye. Bütün çabalarını, bütün emeklerini bu çerçevede harcadılar. Dolayısıyla hepinizin huzurunda emek harcayan arkadaşlara yürekten teşekkür ederiz. Bu Hatay için olduğu kadar, Türkiye için de çok önemli. Dayanışma kültürümüzü sadece Türkiye'ye değil, dünyaya gösterdik. Bu da bizim açımızdan son derece önemli."

- "Kentin kadim yapısını koruyarak bir süreci başlatmak gerekiyor"

Bölgedeki su sorunun kısa sürede çözüleceğini umut ettiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Çadır ihtiyaçları halen tümüyle karşılanmış değil. Burada da büyük eksiklikler var. Onların da süratle karşılanması lazım. İnsanlar en azından yıkılan binalarının yakınında bir çadır olmasını istiyorlar çünkü binalarda eşyaları var ve o eşyaların şöyle veya böyle birileri tarafından alınmasını, çalınmasını kabul etmek istemiyorlar. Şunu da kabul etmemiz gerekir; yani mal canın yongasıdır. Dolayısıyla insanlar evlerini ya da evlerinin bulunduğu mahali kolay kolay terk etmek istemiyorlar." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, bu çerçevede çadır ihtiyacının giderilmesi için belediye başkanlarının da ellerinden gelen çabayı gösterdiğini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Maalesef sadece Hatay değil, diğer bölgelerde de çadır ihtiyacının yeteri kadar karşılanmadığını görüyoruz. Büyükşehir belediye başkanımız önemli bir konuya vurgu yaptı. Hatay ekseninde önemli bir vurgu yaptı. Hatay, gerçekten de kadim bir kentimiz. Değişik uygarlıkların yaşadığı, değişik kültürlerin olduğu olağanüstü güzelliklerin yaşandığı, güzelliklerin tarih boyunca da yaşatıldığı güzel bir kentimiz. 'Bu kente hemen süratle bir yapılaşma sağlayacağız.' demek doğru değil. Kentin dokusunu koruyarak, kültürünü koruyarak, kadim yapısını koruyarak bir süreci başlatmak gerekiyor. Elbette yeni yerleşim yerleri olabilir, yeni binalar yapılabilir ama kentin dokusunun, kentin kültürünün, kentin tarihi eserlerinin mutlaka korunması gerekiyor."

- "Bu kentten vazgeçmeyin"

Hatay'ın dünya kültürü açısından da önemli bir kent olduğuna işaret eden Kılıçdaroğlu, "Özellikle Kültür ve Turizm Bakanlığının da bu konuya dikkat etmesi gerekiyor. Üniversitelerin bu konuya dikkat etmesi gerekiyor. Tarihçilerin bu konuya dikkat etmesi gerekiyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, belediye başkanlıkları, burada yaşayan kadim kültürün sahibi olan sivil toplum örgütleri, kanaat önderleri, üniversitelerle işbirliği yapılarak Hatay'ın yeniden ayağa kaldırılması gerekiyor. Bunun için de her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız. Belediye başkanlarımız hazır. Her türlü fedakarlığı yapabiliriz, yeter ki Hatay ayağa kaldırılsın." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Hataylı çocuklara ve gençlere de seslenerek, şunları kaydetti:

"Hatay sizin annelerinizin, babalarınızın, dedelerinizin yaşadığı kadim bir kent. Bu kentten vazgeçmeyin. Bu kente gelin. Kent olağanüstü güzellikleri bağrında barındıran bir kent. Biz de elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz, Hatay'ın ayağa kaldırılması için. Elbette sadece Hatay değil, Kahramanmaraş'ından Adıyaman'ından deprem yaşayan hemen hemen bütün kentlerde sorunların bir an önce çözülmesini istiyoruz. Belediye başkanlarımız fedakarca çalışıyorlar. Zaman zaman engellemeler olmasına rağmen engellemeleri aşıp halka hizmet etmeyi sürdürüyorlar. İyi ki bu ülkede yerel yönetimler var. Yerel yönetimler olmasaydı tablo çok daha vahim bir süreci bize yaşatabilirdi. Yerel yönetimler imkanlarıyla deneyimli personeliyle araçlarıyla deprem bölgelerine süratle intikal ettiler ve pek çok yarayı sarmaya çalıştı. O nedenle hiçbir ayrım yapmaksızın; sadece CHP'li belediyeler için söylemiyorum, hiçbir ayrım yapmaksızın bütün belediye başkanlarına verdikleri hizmetler dolayısıyla gerçekten yürekten teşekkür ederim."

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da Hatay'ın depremde en çok yara alan illerden olduğunu söyledi.

Savaş, ilk günlerde biraz sıkıntı çektiklerini ancak daha sonra tüm kurum, kuruluş ve belediyelerin hep birlikte organize olduğunu belirterek, "Bir yandan yıkıntıların içindeki insanları hayata kazandırmak, bir yandan yıkıntıları temizlemek ama bir yandan da hastalarımızı tedavi etme için uğraştık. Bunun dışında tabii ki hayatta kalan insanlarımızın ya dışarıya gidişine katkı sağlamaya ya da burada kalanların kış şartlarından minimum etkilenmesi için hep birlikte gayret ettik." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, daha sonra depremzedeler için yemek yapılan çadırı ziyaret ederek, alandaki vatandaşlarla da görüştü.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na ziyaretinde, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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