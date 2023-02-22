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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Hatay'da çadır kent ziyaretinde konuştu:

AA

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Hatay'da çadır kent ziyaretinde konuştu:

HATAY (AA) - Hatay'da çadır kentte kalan depremzedeleri ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "El birliğiyle bütün bu sorunları çözeceğiz. Hiç kimse bundan en ufak bir endişe duymasın." dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden Hatay'a gelen Kılıçdaroğlu, Defne ilçesindeki Uğur Mumcu Meydanı'nda Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan aşevi ve çadır kenti ziyaretinde afetzedelerle sohbet etti.

Kılıçdaroğlu, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, Hatay'ın depremde en çok zarar gören bölgelerden olduğunu söyledi.

Kentin tarihi ve kültürel kimliğine de değinen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Hem yaraları sarmamız hem de geleceğe umutla bakan bir Türkiye inşa etmemiz gerekiyor. Elbette vatandaşlarımızın çok sorunları var. 17 gün geçmesine karşın bazı ihtiyaçlar henüz giderilememiş ama gerçekten de belediye başkanlarımız canla başla, olağanüstü çaba harcıyorlar. Sadece CHP'li belediye başkanları için ifade etmiyorum, bütün belediye başkanlarımız olağanüstü çaba harcıyorlar. O nedenle ben bütün belediye başkanı arkadaşlarıma yürekten teşekkür ederim."

Hatay'ın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Benim şahsi meselemdir" dediği kadim bir kent olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Dolayısıyla Hatay'ı yeniden ayağa kaldırmak, o görkemli kültürünü yeniden yaşatmak, tarihsel dokusunu yeniden ayağa kaldırmak hepimizin ortak görevidir. Biz elimizden gelen bütün çabayı gösteriyoruz, göstermeye de kararlıyız zaten." ifadesini kullandı.

- "Hiç kimsenin umutsuzluğa kapılmasını istemem"

Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay halkının büyük acılar çektiğinin farkında olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Aradan 17 gün geçmesine karşın halen belli sorunların devam ettiğinin de farkındayız. Su sorunu gibi, çadır sorunu gibi gittiğimiz yerlerde dile getiriliyor ama bir şekliyle bunun çözülmesi lazım. Elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Ben ilk geldiğimde bu bölgeye şu açık çağrıyı yapmıştım: 'Kimin elinde çadır varsa fiyatına bakmaksızın bize haber versinler. Gidip alacağız, getireceğiz ve burada depremzedelere dağıtacağız' diye. Fakat maalesef çadır üreticileri üretiyorlar bir taraftan ama kamunun elinde, özellikle Kızılay'ın elinde, AFAD'ın elinde yeteri kadar stok olmadığı için üreticiler çadır da yetiştiremiyorlar. Böyle bir sorunumuz var. İnşallah çözülecek. Hiç kimsenin umutsuzluğa kapılmasını istemem."

Depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"El birliğiyle bütün bu sorunları çözeceğiz. Hiç kimse bundan en ufak bir endişe duymasın. Belediye başkanlarımız burada, onların ekipleri burada, mühendisler burada, mimarlar burada, su işleriyle uğraşan, enkaz kaldırma işiyle uğraşan, gönüllü olarak gelip enkaz altında kalanları kurtarmaya çalışan bütün yurttaşlarıma, bütün çalışanlara, kamu özel sivil toplum kuruluşlarına hepsine yürekten teşekkür ederim."

- Kocaeli Kampı ve Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, daha sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesince kurulan Kocaeli Kampı ve Koordinasyon Merkezi'ne geçti.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile sohbet eden Kılıçdaroğlu, yaşanan acıların herkesin ortak acısı olduğunu belirtti.

Kılıçdaroğlu, 1999'da İzmit, Sakarya, Yalova ve İstanbul'u kapsayan deprem felaketinin yaşandığını anımsatarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yaraları inşallah el birliğiyle birlikte saracağız. Gittiğim yerlerde de ifade ettim. Hiçbir ayrım yapmadan bütün belediye başkanı arkadaşlara yürekten teşekkür ederiz. Çünkü belediyelerin güçleri var, imkanları var. Dolayısıyla bu acıları sarmak için belediyeler ellerinden gelen bütün çabaları gösteriyorlar. Çocukların, engellilerin travma yaşayan vatandaşların bir şekliyle yaralarının sarılması ve en azından onlara güzel bir gelecek bir umut vadeden bir ortamın yaratılması lazım. Siz Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı olarak elinizden gelen çabayı gösteriyorsunuz. Ben size, ekip arkadaşlarınıza, gönüllü çalışanlara, eczacılara, hepsine yürekten teşekkür ederim."

Beraberindekilerle "Atatürk Parkı Çadır Alanı" ve "Beşiktaş Gönüllüleri Çadır Kenti"ni de ziyaret eden Kılıçdaroğlu, depremzedelerle görüştü.

Kılıçdaroğlu'na, ziyaretlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da eşlik etti.

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