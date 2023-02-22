TÜGVA deprem bölgesinde "anne ve çocuk çadırları" ile psikososyal destek veriyor

HATAY (AA) - FATİH ÇAPKIN/SERGEN SEZGİN - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde oluşturduğu "anne ve çocuk çadırları" ile afetzedelere psikososyal destek sağlıyor.

Depremlerden etkilenen Hatay'da afetzedelerin yaralarının sarılmasına sivil toplum kuruluşları da destek veriyor.



Depremin olduğu ilk günden bu yana sahada çalışmalarını sürdüren TÜGVA, afet bölgesinde ayni yardım faaliyetlerinin yanı sıra sosyal çalışmalar yürütüyor.

Özellikle çadır kentlerde ve konteynerlerin bulunduğu alanlarda çadırlar oluşturan TÜGVA gönüllüleri, depremin çocuklar ve anneler üzerindeki olumsuz etkilerini bir nebze olsun azaltmaya çalışıyor.

- "Terapi gibi oluyor"

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, AA muhabirine, çocukları deprem psikolojisinden uzaklaştırmayı ve onların yüreklerine dokunabilmeyi amaçladıklarını söyledi.

Beşinci, bu kapsamda Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş gibi illerde yüksek nüfuslu çadır kentlerde anne ve çocuk çadırları oluşturduklarını belirterek, "Bir kreş edasında içinde bütün çocuk oyuncaklarının olduğu, çizgi roman kitaplarından başlayarak oyuncaklara kadar çocukları oyun ablaları eşliğinde oynatmaya başladık. Kimi zaman dışarıda, kimi zaman çadırın içinde." dedi.

Psikososyal desteğin önemine işaret eden Beşinci, bunu psikologlarla sağladıklarını kaydetti.

Beşinci, çocukların gruplar halinde çadırlara geldiğini aktararak, şöyle devam etti:

"Yaşlarını 4-6 ve 6-8 olmak üzere ayırdık. Geliyorlar, grup halinde eğleniyorlar. Aynı zamanda öğreniyorlar, okumalar yapılıyor. Ortak toplu faaliyetler, oyunlar eşliğinde onları tekrar sosyal hayata kazandırmak bizim için kıymetliydi. Bunu yapmaya çalışıyoruz. İnşallah sonuç alacağız. İnsan biyolojik, fiziksel ve psikososyal bir varlık. Dolayısıyla tüm bu yönlerini değerlendirerek tüm bu alanlarda faaliyetler göstermeye, sergilemeye çalışıyoruz. İhtiyaç varsa biz de orada anne çocuk çadırlarıyla aktif olmak istiyoruz."

Bu sadece bir çadır değil, içinde bildiğiniz çocukların ihtiyaçlarını karşılayacak bütün oyun ekipmanları da bulunuyor. Bunları oynatacak profesyonel gönüllülerimiz de bulunuyor. Ona göre uyguluyoruz. Prefabrik yapılar arttıkça, yaşam devam ettikçe inşallah anne çocuk çadırları da destek olmaya devam edecek."

Çadırlarının ilgi gördüğünü dile getiren Beşinci, "Annelerimiz de bu süreçten ciddi hasar aldı. Bunu unutmamak gerekiyor. Onlar da akşamları burada toplanıyor. Toplu halde sohbet ediyorlar. Çay eşliğinde dertleşiyorlar. Bu da ayrıca bir terapi gibi oluyor." şeklinde konuştu.

- TÜGVA deprem bölgesinde 4 lojistik üs oluşturdu

Başkan İbrahim Beşinci, depremin ilk gününden beri 12 bin gönüllüyle sahada çalıştıklarını belirterek, "Burada Türkiye Gençlik Vakfı olarak 4 ana merkezde konuşlandık. Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay'da buraları lojistik merkez yaptık, 71 ilden yardımlar topladık. Buralardan 43 mobil aracımızla köy köy, adres adres dağıtıma başladık." dedi.

İnsanların yaralarını sarmak için uğraştıklarını vurgulayan Beşinci, şunları kaydetti:

"İllerimizden gönüllülerimiz gelmek istiyor. Çok ciddi bir katılım var. Gerçekten bu millet necip bir millet. Herkes taşın altına elini koymak istiyor. Biz de bölgenin ihtiyaçlarına göre yönlendirme yapıyoruz. Şu ana kadar 12 bin gönüllü üyemiz aktif rol aldı. Bununla beraber çevre illerde ve Türkiye sathında bütün gönüllülerimiz, temsilcilerimiz yardım tırlarına ürün bulmakla uğraştı. Bununla beraber AFAD koordinasyon merkezlerinde aktif oldular. Üretim merkezlerinde, belediyelerin üretim merkezlerinde, fırından tutun da birçok aşevine kadar destek oldular."

Özellikle sosyal medyada yapılan dezenformasyon nedeniyle deprem bölgesinde bazı kötü tecrübeler de yaşadıklarına değinen Beşinci, bunlara itibar edilmemesini istedi.

Beşinci, Azerbaycan'dan gelen 100 gönüllü gencin de TÜGVA'nın deprem bölgesindeki faaliyetlerinde yer aldığını sözlerine ekledi.

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