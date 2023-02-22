CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Hatay'da depremzedelerle bir araya geldi:

HATAY (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hatay kültürel açıdan, tarihsel açıdan sadece Türkiye'nin değil, dünyanın göz bebeği olan kentlerden birisi. Buranın tarihsel dokusunun, kimliğinin korunması lazım." dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Defne ilçesine gelen Kılıçdaroğlu, Turunçlu Mahallesi Muhtarlığı önünde Muhtar Muhsin Demirel ve depremzedelerle görüştü.

Kılıçdaroğlu, ziyarette yaptığı açıklamada, Hatay'ın yeniden yapılanmasına ihtiyaç olduğunu söyledi.

Bu yapılırken Hataylıların göz ardı edilmemesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hatay kültürel açıdan, tarihsel açıdan sadece Türkiye'nin değil, dünyanın göz bebeği olan kentlerden birisi. Buranın tarihsel dokusunun, kimliğinin korunması lazım. Burada yaşayan insanlar bugüne kadar hep barış içinde birlikte yaşadılar. Dolayısıyla bu kadim kültürün korunması gerekiyor. Tarihsel dokunun korunması gerekiyor. O konuda da Büyükşehir Belediye Başkanımıza söyledik. 'Kentle ilgili olarak bir planlama yapacaksınız. Tarihçileri çağıracaksınız, planlamacıları çağıracaksınız ve bu kentin mutlaka tarihi dokusunu bilen, önemini bilen insanları daveti edeceksiniz, ona güzel güzel bir kent planı hazırlayacaksınız' diye. Hiçbir Antakyalının ya da Hataylının hakkının kaybolmasını istemeyiz. Kim ister. Yani bu kadar büyük bir acı çektiniz bir de hak kaybına uğrayacaksınız. Buna da izin vermemek gerekiyor. Bunun için de düzenlemeler gerekiyor. Belki özel bir yasal düzenleme de bu konuda yapılmak durumundadır. Esnafın, ev sahibinin, çiftçinin hakkını korumak zorundasınız. Sonunda 'sosyal devlet' dediğimiz, vatandaşına sahip çıkan devlettir. Şimdi sosyal devlet olmazsa ne zaman olacak?"

- "Temiz su vermek için çalışıyorlar"

Kılıçdaroğlu, içme suyu konusuna değinerek, "Su sorunu var, doğrudur. Su sorunu için de şu anda iki büyükşehir belediyemiz çalışıyor burada. Su sorununu çözmek, temiz su vermek için çalışıyorlar. Hatlarda tabii ciddi arıza var. Hemen birdenbire düğmeye basınca olmuyor. Onun için de çalışıyorlar. Ondan da emin olmanızı isteriz." ifadesini kullandı.

Çadır teminiyle ilgili sorunlar yaşandığını savunan Kılıçdaroğlu, "Normalde Kızılay'ın elinde, AFAD'ın elinde yeteri kadar çadır stokunun olması gerekirdi, fakat yok. Belediye başkanlarımız, bizler hepimiz çağrı yaptık, dedik ki 'Kimin elinde çadır varsa fiyatı ne olursa olsun bize söyleyin gelip alacağız ve vereceğiz'. Fakat çadır bulamıyoruz yeteri kadar. Bir belediye başkanı arkadaşımız az önce ifade ettim. Çin'den çadır ithal etmeye çalışıyorlar. Geldiği zaman göndereceğiz. Yani bir çadır bulsak gönderiyoruz, teslim ediyoruz." diye konuştu.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da şehrin yeniden ayağa kaldırılmasıyla ilgili yaptıkları çalışmaları paylaşacaklarını, cuma akşamı kamuoyuna duyuracaklarını, eksikleri için de herkesin katkı sağlamasını beklediklerini dile getirdi.

- İzmir Büyükşehir Belediyesinin kurduğu çadır kenti ziyaret etti

Beraberindekilerle İzmir Büyükşehir Belediyesinin Antakya'da kurduğu çadır kente geçen Kılıçdaroğlu, bölgedeki belediye başkanlarının hepsinin canla başla hizmet etmeye çabaladığını belirtti.

Büyük bir afetin yaşandığına dikkati çeken Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu afeti el birliğiyle aşmak zorundayız. Var olan sorunları aştığımız zaman 'sosyal devlet' dediğimiz devletin ne olduğunu vatandaşa bir şekilde aktarmış oluyoruz. Çok sayıda belediye başkanı arkadaşımız bu bölgede hizmet veriyor, çaba harcıyor. Kuşkusuz en büyük sorunu yaşayan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız. Çünkü doğrudan doğruya hizmet verecek olan personelin bir kısmının hayatını kaybetmiş olması ve tesislerin kullanılamaz hale gelmiş olması, belediyenin sorun yaşamasında en büyük neden, ama sizlerin katkısıyla bu, kısa sürede aşılacak. Bundan sonraki aşama artık doğrudan barınma, beslenme, iş gibi temel sorunların çözümüne gidecek. O konuda da Büyükşehir Belediye Başkanımız hem kentin yeniden organize edilmesi, yeniden yapılandırılması ve kent planının yeniden düzenlenmesi konusunda çaba harcıyor. Umarım başarılı oluruz. Başarılı olmamak için hiçbir neden yok. Yeter ki çalışalım."

Çadır kentteki masal evinde çocuklarla sohbet eden Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı standında görevlilerden bilgi aldı.

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