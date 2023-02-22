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Manisa'dan 10 gün önce geldiği Hatay'da depremzedelere lokma dağıtıyor

AA

Manisa'dan 10 gün önce geldiği Hatay'da depremzedelere lokma dağıtıyor

HATAY (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'a gönüllü gelen Manisalı Sedat Kalıpçıoğlu, her gün yaklaşık 2 bin kişiye lokma ikram ediyor.

Manisa'da esnaflık yapan Kalıpçıoğlu, Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki sarsıntılar sonrası afetzedelere destek olabilmek için yola çıktı.

Üretim yaptığı aracıyla Hatay'ın Arsuz ilçesine gelen Kalıpçıoğlu, depremzedelere lokma dağıtıyor.

Kalıpçıoğlu, AA muhabirine, yaşanan büyük depremlerin ardından depremzedeler için bir şeyler yapabilmek amacıyla 10 gün önce kente geldiğini söyledi.

Hayırseverlerin de desteğiyle lokma yaparak dağıttıklarını anlatan Kalıpçıoğlu, "Allah nasip ederse 5 gün daha buralardayız. Daha sonra memleketimize geri döneceğiz. Allah herkesin yardımcısı olsun." diye konuştu.

Sedat Kalıpçıoğlu, günde yaklaşık 2 bin kişiye lokma dağıttıklarını dile getirerek, kendisine destek olanlara teşekkür etti.


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