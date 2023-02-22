Hatay'da depremzede akranlarına dağıtılması için gofreti geri çeviren çocuk sembol oldu

Artçı depremler ne kadar sürecek?

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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HATAY (AA) - SERGEN SEZGİN/FATİH ÇAPKIN - Hatay'da yardımseverlerin dağıttığı çikolatalı gofreti başkasına verilmesi için geri çeviren 9 yaşındaki depremzede Muhammed İnan Türkmen, örnek davranışıyla ailesine sevinç yaşattı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden en fazla etkilenen illerden Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yardım dağıtan ekibin uzattığı çikolatayı, "onlara da kısmet olsun" sözleriyle geri çeviren Türkmen'in videosu sosyal medyada çok sayıda izlendi.

Anne Melek Mert Türkmen, AA muhabirine, normalde Payas ilçesinde yaşadıklarını, deprem dolayısıyla annesinin yaşadığı Balarmudu Mahallesi'ne geldiklerini anlattı.

Annesinin enkaz altında kalarak yaşamını yitirdiğini, evin ise tamamen çökerek kullanılamaz hale geldiğini belirten Türkmen, oğlunun sosyal medyaya düşen videosunu izleyince bir nebze olsun sevindiğini dile getirdi.

Türkmen, oğlunun paylaşımcı davranışını görünce çok sevindiğini söyleyerek, "Çok mutlu oldum. İnsanlara yardım etmesi, merhametli, yardımsever olması, böyle bir temeli öğretmeniyle, çevredeki insanlarla, annesiyle, babasıyla aşıladığımız için de çok gururlandım. Olması gereken bu." diye konuştu.

Kendilerinin de olayı sonradan öğrendiklerini aktaran Türkmen, "Burada televizyon yok, izleyemiyoruz. Televizyonda izleyenler bizleri aradılar. Biz de sağ olun dedik, teşekkür ettik. Yani çok şükür, mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Muhammed İnan Türkmen de gofreti başkasının yemesi için geri çevirdiğini anlatarak, "Çünkü başkalarına gitmesini istedim. Başkalarına kalmazsa diye düşündüm. Bana zaten oyuncak araba vermişlerdi. Bir tane yeter dedim. Çikolata arkadaşlıktan önemli mi?" dedi.





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