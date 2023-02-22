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Bakan Dönmez, AK Parti'li Özhaseki ve belediye başkanları İskenderun'da

AA

Bakan Dönmez, AK Parti'li Özhaseki ve belediye başkanları İskenderun'da

HATAY (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve bazı AK Parti'li belediye başkanları, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Hatay'ın İskenderun ilçesinde incelemelerde bulundu.

Bakan Dönmez, İskenderun Belediyesi sosyal tesislerinde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, depremin ilk anından itibaren İskenderun başta olmak üzere bazı ilçelerin koordinasyonunun kendilerine verildiğini söyledi.

Bölgede görev yapan vali ve belediye başkanlarıyla süratle arama kurtarma çalışmalarına başladıklarını, akabinde de depremzedelerin barınma ve yiyecek ihtiyacını karşıladıklarını belirtti.

Dönmez, belediyelerin ilk andan itibaren ellerinden gelenin fazlasını yaptıklarına dikkati çekerek, "Tüm başkanlarımıza, ekiplerine teşekkür ediyorum. Burada bir gün içinde hem Erzincan depremini hem de Gölcük depremini yaşadık desek az söylemiş olmayız şiddeti itibariyle. Afet yönetiminin ilk günleri kriz yönetimiyle geçti. Sonrasında da lojistik yönetimiyle geçiyor. Akabinde de şehrin alt ve üst yapısıyla yeniden ihyası ve inşasına yönelik çalışmalarımız olacak." dedi.

Büyük afet yaşandığını ancak üstesinde gelinemeyecek bir durum olmadığını dile getiren Dönmez, şunları kaydetti:

"Kayıpları geri getirme şansımız yok. Ancak işi planlı, programlı şekilde yaptığımızda buraları daha güzel, sağlam, yaşanabilir kentler haline getireceğiz. Özellikle kalıcı konutlarla ilgili çalışmaların hızlıca başlayacağını sayın Cumhurbaşkanı'mız da söyledi. Sahada çok pratik çözümler üretmek gerekti. Konaklama ile ilgili iki kruvaziyer gemisi getirdik. Dünyada daha önce böyle yöntem denenmemiş. Buna benzer geçici barınmayla ilgili çözümlere ihtiyacımız var."

- "Hepimiz bu seferberliğe devam edeceğiz"

Özhaseki de ilk günden itibaren gerek Cumhurbaşkanı gerek bakanlar gerekse de görevlendirilen herkesin, AFAD'ın iş başında olduğunu dile getirdi.

Herkesin elinden geleni yaptığını ve işin bir ucundan tuttuğunu anlatan Özhaseki, "İlk ulaşabildiği yerlerde kim kime yardım edebilirse, o yardımı oraya ulaştırmaya çalıştık. Bütün millet ayaktaydı adeta. Türk milleti olarak herkes olaya kilitlenmiştir. Gücü neye yetiyorsa, elinden ne geliyorsa herkes bunu yapıyor. Dünyanın herhangi bir yerinde 'en güçlüyüm' diyen devletlerde bile, böyle bir afet olsa herhalde bu işin altından hiç kalkamazlar." diye konuştu.

Özhaseki, devletin resmi kurumları ve AK Parti'li belediyelerin yanı sıra gönüllüler ile sivil toplum örgütlerinin tamamıyla sahada oluğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizdeki 1390 belediyeden 807'sinin AK Parti'li olduğu ortamda 807 arkadaşımıza görev verdik. İlk günden itibaren onlar gayret ediyorlar. Ama sadece onların ilk günkü heyecanla yaptıkları gayretlerle bu iş sürdürülemeyeceği için şimdi afete uğrayan ilçelerimizde ihtiyaçlar neyse onu bitirinceye kadar arkadaşlarımızın görevlendirmelerini yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatı da öyle. Bu hizmetleri sürdüreceğiz. Afete uğrayan kardeşlerimize yardım edeceğiz. Yaraları saracağız. Oradaki belediye başkanı arkadaşımızın ihtiyacı neyse onu da gidermek için hepimiz bu seferberliğe devam edeceğiz."

- "Böyle zamanlarda siyaset düşünmek ayrıdır. Parti isminden bahsetmek bile ayıptır"

Bu işin heyecanlanıp biraz gayret edip sonra bırakıp gidilecek türden olmadığının altını çizen Özhaseki, Türk milletinin bu afetin üstesinden geleceğine inandığını dile getirdi.

Deprem bölgesinde işler bitti diyene kadar hizmetlerin devam edeceğini bildiren Özhaseki, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hep birlikte gayret edeceğiz. Arkadaşlarımız deprem neredeyse, hasar neredeyse sıkıntı neredeyse oraya koştular. Şu partili, bu partili demediler. Mesela Defne tarafında Kocaeli Belediye'miz var. Samandağ'da Uşak Belediye'miz vardı. Nihayetinde belki Samandağ'da hiç bizim meclis üyemiz de yok. Böyle zamanlarda siyaset düşünmek ayrıdır. Parti isminden bahsetmek bile ayıptır. Gerçekten hicap duyarız. Yardım edebilmek amacıyla buraya koştuk. Fakat üzücü taraf da şu, biz bunları yaparken hep birlikte AK Parti'liler olarak gerek üyelerimiz gerek STK'larımız tüm belediyelerimiz sahadayken ne yazık ki üzülerek söylüyorum. Koca koca belediyesi olanlar sadece işin görüntü tarafındalardı.

Sadece işin algı operasyonları tarafındalardı. İlk günden itibaren de seçim konuşmaya başladılar. Kimisi diyor ki, 'bunlar bu seçimden çok yara alırlar.' Öbürü diyor ki 'bak aklınızda sakın ha seçimi ertelemeyi düşünmeyin.' Daha durun ya, bismillahirrahmanirrahim. İnsanlar enkazın altında. O çığlıklara yetişmeye çalışıyoruz. Sizin güya hakim olduğunuz belediyelerde biz hizmet ediyoruz. Biz çalışıyoruz. Biraz insanlardan utanma olur. Ama ne yazık ki, depremin ikinci gününde hatta ilk saatlerinden itibaren başlayan bu siyasi söylemler hepimizi derinden üzdü. Allah onlara da iyilik versin diye de dua ediyoruz arkadaşlar. Bundan sonra da onların olduğu yerde hizmete devam edeceğiz."

- AK Parti'li 90 belediye, hayat normale dönene kadar çalışmaları sürdürecek

Toplantıya, Konya, Bursa, Kocaeli, Denizli, Afyonkarahisar, Isparta, Nevşehir, Rize, Yalova ve Yozgat başta olmak üzere toplam 90 AK Parti'li belediyelerin başkanları da katıldı.

Bu arada Hatay’da hayat normale dönene kadar, bölgeye gelen 4 büyükşehir, 6 il, 80 ilçe belediyesi olmak üzere toplam 90 AK Parti'li belediyenin çalışmalara devam edeceği öğrenildi.


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