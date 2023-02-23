Depremde ağır hasar gören Kurtuluş Caddesi'ni yıkıntı tozları kapladı

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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HATAY (AA) - Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle ağır hasar gören "dünyanın aydınlatılan ilk caddesi" olarak bilinen Antakya'daki Kurtuluş Caddesi'nde bulunan ve yüksek oranda toza neden olan enkazın kaldırılması bekleniyor.

Tarihi yapılarıyla dikkati çeken Kurtuluş Caddesi deprem nedeniyle büyük hasar gördü.

İş yeri olarak kullanılan yapıların büyük çoğunluğu yıkılırken, zarar gören tarihi binaların kapılarına Kültür ve Turizm Bakanlığınca müdahale edilmemesi için tabela asıldı.

Polislerin sürekli devriye gezdiği caddede, yıkıntılar içinde yağma yapılmaması ve riskli yapılara girilmemesi için önlem alındı.

Enkazlar nedeniyle tozla kaplanan caddeden maskesiz geçmek imkansız hale gelirken, yolu caddeye düşen her vatandaşın yıkılan yapıları fotoğrafladığı görüldü.

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