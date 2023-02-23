Hatay'da depremzedelere aşevleri aracılığıyla yemek dağıtılıyor

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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HATAY (AA) - Hatay'da depremzedelere kurulan aşevleri vasıtasıyla günde 3 öğün yemek veriliyor.



Mardin Dargeçit Kaymakamlığı ve Dargeçit Belediyesi tarafından Dörtyol ilçesinde kurulan aşevinde günlük 5 bin kişilik yemek yapılıyor.



Kahramanmaraş merkezli depremden kısa süre sonra faaliyete geçen aşevinde, görevli 15 kişi depremzedeler için günde 3 öğün yemek hazırlıyor.



Aşevi görevlileri ayrıca çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuyor.

Dargeçit Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy, ilçedeki hayırsever vatandaşlar ve derneklerin yardımıyla bu çalışmayı yaptıklarını söyledi.



İskenderun ilçesinde kurulan İstanbul Mevlana Aşevi'nden de depremzedelere 3 öğün yemek veriyor.



Aşevi yetkilisi Fatih Şahintürk, AA muhabirine, İskenderun Pac Meydanı'nda kurulan aşevinde 40 kişinin görev aldığını söyledi.

Şahintürk, öğün saatleri dışında da gece aç olduğunu söyleyen depremzedelere yemek verdiklerini belirtti.



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