Hatay'da çevre temizliği ve şebeke suyu temini çalışmaları devam ediyor

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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HATAY (AA) - Hatay'a koordinatör vali olarak görevlendirilen Amasya Valisi Mustafa Masatlı, çevre temizliği ve şebeke suyu temini, ilaçlama, WC ve duş hizmetleri, sahipsiz kalan hayvanlar ile sokak hayvanlarının bakımı ve gıda güvenliği çalışmalarının sürdürüldüğünü bildirdi.

Masatlı, Antakya ve Defne ilçelerine su temin eden su arıtma tesisinde çalışmaları inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Tesisin deprem sonrası durumu ve faal hale geliş sürecindeki çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Masatlı, bu alandaki çalışmaların yakın zamanda tamamlanacağını ifade etti.

Antakya'ya su temin eden 5 bin ve 10 bin ton kapasiteli ana depolara gelen hatların arızalarının giderilmesinin ardından, bazı alanlara şebekeye su verilmeye başlandığını aktardı.

Hatay genelinde koordine ettiği çevre temizliği çalışmalarının devam ettiğini anlatan Masatlı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hatay'da salgın hastalıklarla mücadele etmek ve şehirde hijyen sağlanması için ilaçlama faaliyetlerimiz devam ediyor. Bu kapsamda ekiplerimiz gece, gündüz çalışıyor. Çevre temizliği en hassas olduğumuz noktalardan bir tanesi, bu alandaki çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz. Çalışmalarımızı kısa sürede tamamlayarak şehrin geneline şebeke suyunu vermek istiyoruz. Hatay ve depremden etkilenen diğer İllerimizi tekrar ihya etmek için çalışmaları gayretle sürdürüyoruz. Ekiplerimiz canhıraş bir şekilde çalışıyor, bundan vatandaşlarımız emin olsun. Devletimiz ve milletimiz el ele vererek bu felaketin yaralarını en kısa sürede saracağız."









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