Bahçeşehir Üniversitesi öğrenci ve mezunlarının deprem bölgesine yardımları sürüyor

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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HATAY (AA) - Bahçeşehir Üniversitesi'nin (BAU) öğrenci ve mezunları, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremler nedeniyle bölgeye yardımlarına devam ediyor.

BAU Mütevelli Heyeti ve BAU Global Başkanı Enver Yücel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli depremin hemen ardından bölgedeki 11 okulda afetzedelere sıcak çorba ve yemek vermeye başladıklarını bildirdi.

Bölgede bulunan okulların depreme dayanıklı olduğunu belirten Yücel, "Okullarımız misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Bölgeye yardımlarımız da sürüyor." dedi.

Yücel, deprem bölgesine hem ulusal hem de Azerbaycan başta olmak üzere uluslararası yardımların yapıldığına işaret ederek Bahçeşehir Eğitim Kurumları tarafından da 87 tırın bölgeye getirildiğini ifade etti.

Mezunlar tarafından gönderilen yardımları da bölge insanına ulaştırmaya devam ettiklerini aktaran Yücel, 55 bin mezunun yardım için kenetlendiğini vurguladı.

Yücel mezunlar tarafından temin edilen 120 çadırın da bölgede daha önceden belirlenen ailelere ulaştırıldığını sözlerine ekledi.

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