Defne merkezli deprem yollarda ve tarlalarda oluşan hasarı büyüttü

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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HATAY (AA) - MUSTAFA YILMAZ - Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen Hatay'da, Defne ilçesi merkezli depremin ardından bazı yollarda ve tarım arazilerindeki hasar büyüdü.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin hafif hasar verdiği Antakya-Reyhanlı kara yolunun Demirköprü mevkisi, 20 Şubat'ta merkez üssü Defne olan 6,4 büyüklüğündeki sarsıntıda yeniden zarar gördü.

Karayolları ekiplerince Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından tek şeridi yeniden asfaltlanarak ulaşıma açılan yol ile köprülerde Defne depreminden sonra oluşan hasarlar da giderilmeye çalışılıyor.

Devlet Su İşleri ekipleri ise 20 Şubat'taki depremde yolda Asi Nehri'nin üzerine kurulu köprülerin ayaklarında oluşan yamulma ve gevşemeleri gidermek için çalışma yürütüyor.

Ayrıca, yolun üzerinden geçtiği bilinen fay hattı nedeniyle çevredeki tarım arazilerinde dalgalanma şeklinde yarıklar oluştuğu görüldü.

Asi Nehri'nin kıyılarındaki tarım arazilerinde oluşan şekiller ve yollardaki hasar, dronla görüntülendi.

Bölgede mühendislerce yapılan incelemelerin ardından fay kırığının da geçtiği güzergahta zemin etüdü çalışmalarının sürdürüldüğü öğrenildi.

Reyhanlı ilçesine ulaşımın tek şeritten ve kısmen servis yollarından sağlandığı yoldaki hasar, depremin yıkıcı etkilerini de gözler önüne seriyor.





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