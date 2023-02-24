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Hatay Defne'de depremzedeler yaklaşık 500 çadırdan oluşturulan çadır kentte misafir ediliyor

AA

Hatay Defne'de depremzedeler yaklaşık 500 çadırdan oluşturulan çadır kentte misafir ediliyor

HATAY (AA) - SERGEN SEZGİN/FATİH ÇAPKIN - Hatay'ın Defne ilçesindeki AFAD ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle kurulan yaklaşık 500 çadırda depremzedelere duşa kadar her türlü imkan sunularak barındırılıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Defne ilçesinde yaraların sarılması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Depremin hemen ardından bölgeye gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri de AFAD işbirliğiyle Defne ilçesinde çadır kent oluşturdu.

Yaklaşık 10 gündür faaliyette olan çadır kentte, yemekhane, duş, tuvalet, çamaşırhane, eczane, sosyal market, berber, çocuk oyun alanı, okul öncesi eğitim alanı ve psikososyal destek birimi bulunuyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, AA muhabirine, depremin hemen ardından Başkan Tahir Büyükakın'ın yemek tırı ile günlük 20 bin sıcak ekmek çıkaran ekmek tırının bölgeye gönderilmesi talimatını verdiğini söyledi.

Aydınlık, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak kısa, orta ve uzun vadede yapılması gerekenleri konuştuklarını dile getirerek "Malum böyle bir durumda 3 konuyu iyi yönetmek lazım. Birisi personeli, ikincisi lojistiği, üçüncüsü ise o afetin aşamalarına göre bu deprem olduğu için işte arama kurtarma ve bu depremin etkileri nedeniyle barınma ve hayatın normale dönmesi için gerekli olan sosyal etkinlik faaliyetler konusu. Bu üçü için de bir iş planı hazırlandı ve hemen ekiplerimiz buna göre donandı ve geldi. " diye konuştu.

- "Vatandaşlarımızı çadırlardan konteynerlere çıkaracağız"

AFAD ve koordinatör valilerle Defne'de kurulacak çadır kentlerin alanlarının belirlendiğini vurgulayan Aydınlık, "Buraların çoğu ekin tarlasıydı. Buraların su tesisatı, kanalizasyon tesisatı, elektrik çekme... Bunların hepsi sonradan yapıldı. Yine bölgedeki kurum, kuruluşlarla beraber herkes üzerine düşeni yaptı." dedi.

Aydınlık, bölgede çadır kurulumunun da yapıldığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile sosyal marketleri kurduk. Gönüllü doktorlarla beraber şu arkamızda görülen 24 saat faaliyette olan reviri kurduk. Kocaeli Eczacılar Odası ile sahra eczanesini depremden iki gün sonraki çarşamba gününden itibaren faaliyete geçirdik. Şu an halihazırda 491 doksan çadır kurulu. İhtiyaç oldukça kurulmaya devam ediyor. Konteyner kent çalışması da arkada devam ediyor, altyapı çalışmaları. Buraya Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Tiyatrosu da geldi. Hayatı normalleştirmek adına çocuklara tiyatro sergiliyorlar. Çizgi film izletiyorlar, etkinlikler yapıyorlar. Milli Eğitim Bakanlığımız geldi, intikal etti, burada etüt merkezi kurdular. T3 Vakfı burada bilim merkezi kuracak. Onlara 50 metrekarelik bir çadır ayırdık. Yine çocuklar için oyun parkı mevcut. Çocuklar o anda başkanımızdan futbol sahası istedi. O gün içinde o da tamamlanmış oldu. Her gün üzerine bir adım, bir adım daha koyarak devam ediyoruz. Burada çadır kentte konaklanmaya başlayalı 10 gün oldu. 10 gündür burada tuvaletiyle, hijyen şartlarıyla, duşlarıyla çamaşırhanesiyle hizmet veriyoruz."

Defne'deki çadır kentte 10 gündür depremzedelerin misafir edildiğinin altını çizen Aydınlık, "Başka kurum, kuruluşlar da var. Herkes burada, devlet burada, sivil toplum kuruluşları burada. Berberler odamız geldi burada. Buradaki depremzedeleri tıraş etti. Ama ihtiyaçlar elbette var. Bu ihtiyaçların giderilmesi için çalışmalar devam ediyor. Biz şu anda 350 konteynerlik yaşam alanı kuruyoruz ama konteyner kurduğumuzda tuvalet banyosu var içinde, onların altyapılarını hazırlamak lazım. Bu hafta sonu buraya da konteyner kent kurulmaya başlanacak. Vatandaşlarımızı çadırlardan konteynerlere çıkaracağız." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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