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İspanyol yardım ekibi sahra hastanesi nöbetini arkadaşlarına devretti

AA

İspanyol yardım ekibi sahra hastanesi nöbetini arkadaşlarına devretti

HATAY (AA) - BAŞAK AKBULUT YAZAR - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'ın İskenderun ilçesinde sahra hastanesi kurarak afetzedelerin yardımına koşan 84 kişilik İspanyol ekibi, yeni görevlilerin gelmesiyle nöbet değişimi yaptı.

İspanya Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansına (AECID) bağlı İspanyol Teknik Yardım Müdahale Timi (START), sahra hastanesine gelen depremzedeleri alanın girişinde karşılayıp şikayetlerini dinledikten sonra acil servis, röntgen ve muayene hizmeti verilen çadırlara yönlendiriyor.

Binlerce hastaya hizmet veren sahra hastanesinde, İspanyolca tercüman Müge Yıldırım ile İngilizce ve Felemenkçe tercüman Erkut Koçay'ın aralarında bulunduğu 14 kişi, hastalarla sağlık görevlileri arasında iletişimi sağlamak için gönüllü çalışıyor.

Sahra hastanesindeki ilk START görevlileri, 15 günlük çalışma sürelerini tamamlayıp ülkelerinden gelen çalışma arkadaşlarına yardım nöbetini devretti. Valizlerini toplayarak yolculuğa hazırlanan ekip, deneyimlerini yeni gelenlere aktardı. Ortak alanda toplanan grup, kendilerine teşekkür edilmesinin ardından hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra Türkiye'den ayrıldı.

- "Biz İspanyollar olarak bu depremi içimizde hissettik"

AECID direktörü Anton Leis Garcia, AA muhabirine, Dünya Sağlık Örgütünün çağrısından sonra bölgeye ilk ulaşan ekiplerden olduklarını söyledi.

İspanya devletince görevlendirilen ekip üyelerinin kamu kurumlarında çalıştıklarını aktaran Garcia, "Resmi yardım çağrısının yapıldığı andan sonraki 72 saat dolmadan ekibimiz Adana Havalimanı'na geldi. Adana'dan İskenderun'a 48 saat içinde ulaşarak hastanenin kurulumu tamamlandı. Bugüne dek 2 bin 700'den fazla hastaya hizmet verildi. Hastanede 2 bebek doğdu." bilgisini verdi.

Garcia, doğumdan psikososyal desteğe ve birinci basamak sağlık hizmetlerine kadar geniş bir alanda hastalara hizmet verdiklerini bildirdi.

Personelin sahra hastanesindeki çadırlarda konakladığını belirten Garcia, "Bugüne dek onlardan hep kendilerini yerel halk tarafından desteklenmiş, her anlamda sarılıp sarmalanmış ve iyi ağırlanmış hissettiklerini duyduk. Yemeklerini bizimle paylaşanlar, battaniye getirenler, ilaç bağışlayanlar oldu. Ekip arkadaşlarımız hem kurtarılanların hayat hikayeleri hem de kendileri için güzel hikayelerle ayrılıyorlar." ifadelerini kullandı.

Garcia, günde yaklaşık 250 olan hasta sayısının Defne ilçesi merkezli 20 Şubat'taki depremin ardından 400'ü aştığını aktardı.

Yeni gelen ekibin 64 kişiden oluştuğunu ifade eden Garcia, "Burada gerekli olduğu kadar kalmayı düşüyoruz. Aslında biz İspanyollar olarak bu depremi içimizde hissettik. İspanyolların tüm dayanışmasını kanalize ediyoruz çünkü İspanya'daki bir sürü sivil toplum kuruluşunun desteğini de yanımızda getiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Taze kan geldi"

Görevini devreden jinekolog Juan Carlos Martinez de İskenderun'a bir meslektaşı ve iki ebeyle geldiklerini belirtti.

Çadırdaki son gününde bir anneye doğumunda yardımcı olduklarını dile getiren Martinez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önemli olan şuydu: 'Biz büyük bir deprem yaşadık, İspanyol kardeşlerimiz buraya geldi, ellerindeki araçlarla bize yardım etmeye çalıştılar.' Kendilerini sarmalanmış hissettiler, biz de aynı şekilde kucaklandığımızı hissedebildik. Buradan üstüme düşeni yapmış olduğum hissiyle ayrılacağım. Hiç yorgun hissetmiyorum. Kalabilirdim ama şunu da anlıyorum; bizim de ailelerimiz ve başka sorumluluklarımız var. Taze kan geldi. Daha genç bir ekip burada olmaya devam edecek."

Yeni ekipte yer alan sahra hastanesinin sorumlusu Marta Catalinas Perez ise burada ilk ekibin yaptığı işleri görünce çok etkilendiklerini vurguladı.

İlaç yardımları, yiyecekler ve tercümanları görmekten mutluluk duyduklarını aktaran Perez, "Önceki ekip bize bu şehrin depremden önceki haliyle sonraki halini anlattı. Bizim görevimiz depremden sonraki olaya adapte olmamız, durumu düzeltmek ve elimizden gelen yardımı yapabilmek." diye konuştu.

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