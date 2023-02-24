Hatay'da depremzede çölyak hastalarına glütensiz gıda desteği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatay'da depremzede çölyak hastalarına glütensiz gıda desteği

AA

Hatay'da depremzede çölyak hastalarına glütensiz gıda desteği

HATAY (AA) - HALİS KALKAN - Hatay'da depremlerden etkilenen çölyak hastalarına Dörtyol ilçesinde kurulan merkezden glütensiz gıda ulaştırılıyor.

İlçede 3 çocuğu çölyak hastası olan Şule Ateş, depremzede hastaların mağduriyet yaşamaması için Sağlık Bakanlığı, Türk Kızılay ile ülke genelindeki derneklerle iletişime geçerek glütensiz gıda talebinde bulundu.

Ateş'in talebi üzerine ilk etapta 1 kamyon glütensiz ekmek, çikolata, şeker, makarna, un, bebek maması, hazır yemek gibi gıdalar temin edilip ilçeye gönderildi.

Türk Kızılay koordinesinde Dörtyol Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi ve Dörtyol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kurulan merkezde depolanan ürünler il genelinde ilgili dernek görevlilerine teslim edilerek hasta yakınlarına ulaştırılıyor.

Türk Kızılay Dörtyol Şube Başkanı Mevlüt Aydın, AA muhabirine, depremlerden etkilenenlere yönelik yardımlarının sürdüğünü belirtti.

Çölyak hastalarına da ihtiyaç duydukları glütensiz ürünlerle ilgili destekte bulunduklarını anlatan Aydın, şöyle devam etti:

"Hatay'ın 15 ilçesini koordine ederek glütensiz ürünleri ulaştırıyoruz. Orada iletişim kurduğumuz çölyak dernekleri ve hasta yakınları ile dağıtımı yapıyoruz. Dörtyol ilçesini merkez yaparak Hatay'da 15 ilçemize dağıtım yapıyoruz. Burada depremin ilk gününden bu yana 350 hastamıza ulaştık. Günlük de 15 hastamıza dağıtım yapıyoruz. Halen bu çalışmamız devam etmekte, diğer il ve ilçelerden gelen yardımları koordine ederek derneklerimize teslim ediyoruz."

Aydın, glütensiz ürün dağıtımının depremin yaraları sarılıncaya kadar devam edeceğini sözlerine ekledi.

Şule Ateş de depremin ardından çölyak hastalarının sıkıntı yaşamaması için yaptığı girişimler sonucunda ilçeye ürünlerin geldiğini söyledi.

Bu ürünlerin hasta yakınlarına ulaştırılması için gayret ettiklerini ifade eden Ateş, "Temel besin maddelerimiz olan ekmek, makarna, un gibi ürünleri Hatay genelindeki insanlarımıza ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu doğrultuda çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Çölyak hastası annesi için merkezden ürün alan Eda Gül Balcı da depremin ardından birkaç gün glütensiz ürün bulmakta sıkıntı yaşadıklarını kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hatay'da devasa deprem yarığı oluşan zeytinliğin sahibi şaşkınlığını üzerinden atamıyor
YEREL HABERLER Hatay'da devasa deprem yarığı oluşan zeytinliğin ...
Hatay'da 200 kilogram ağırlığındaki kadın üç büyük depreme de evinde yakalandı
YEREL HABERLER Hatay'da 200 kilogram ağırlığındaki kadın üç büyük ...
(Görüntülü)DEPREMDE REYHANLI&#039;NIN KAVALCIK MAHALLESİ&#039;NDE HİÇBİR BİNA YIKILMADI
YEREL HABERLER (Görüntülü)DEPREMDE REYHANLI'NIN KAVALCIK ...
(Görüntülü) DEPREMZEDE ESKİ EŞİNİ KAYNAR SUYLA YAKTI; &#039;ARTÇI SARSINTI NEDENİYLE OLDU&#039; DEDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) DEPREMZEDE ESKİ EŞİNİ KAYNAR SUYLA YAKTI; ...
İspanyol yardım ekibi sahra hastanesi nöbetini arkadaşlarına devretti
YEREL HABERLER İspanyol yardım ekibi sahra hastanesi nöbetini ...
(Görüntülü)HATAY&#039;DA, ENKAZDA TÜFEKLE VURULMUŞ HALDE BULUNAN KÖPEĞİN BACAĞI AMPUTE EDİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)HATAY'DA, ENKAZDA TÜFEKLE VURULMUŞ ...
(Görüntülü)BAHÇEŞEHİR'DEN DEPREMDE ANNESİNİ VEYA BABASINI KAYBEDEN ÖĞRENCİLERİNE BURS DESTEĞİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)BAHÇEŞEHİR'DEN DEPREMDE ANNESİNİ VEYA ...
Hatay Defne'de depremzedeler yaklaşık 500 çadırdan oluşturulan çadır kentte misafir ediliyor
YEREL HABERLER Hatay Defne'de depremzedeler yaklaşık 500 çadırdan ...
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 1999 depremi tecrübesiyle Hataylıların yaralarını sarıyor
YEREL HABERLER Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 1999 depremi ...
Bahçeşehir´den depremde annesini veya babasını kaybeden öğrencilerine burs desteği
YEREL HABERLER Bahçeşehir´den depremde annesini veya babasını ...
(Görüntülü)DOMATES, SALATALIK EKTİKLERİ SERALAR DEPREMZEDELERE &#039;EV&#039; OLDU
YEREL HABERLER (Görüntülü)DOMATES, SALATALIK EKTİKLERİ SERALAR ...
Hatay'da gönüllüler çocuklara depremi unutturabilmek için akıl ve zeka oyunu dağıttı
YEREL HABERLER Hatay'da gönüllüler çocuklara depremi unutturabilmek ...
(Görüntülü)DEPREMDE KİBAR FEYZO&#039;NUN ÇEKİLDİĞİ REYHANLI?DAKİ TARİHİ KONAK DA HASAR ALDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)DEPREMDE KİBAR FEYZO'NUN ÇEKİLDİĞİ ...
Defne merkezli deprem yollarda ve tarlalarda oluşan hasarı büyüttü
YEREL HABERLER Defne merkezli deprem yollarda ve tarlalarda oluşan ...
Depremlerde Reyhanlı´nın Kavalcık Mahallesi´nde hiçbir bina yıkılmadı
YEREL HABERLER Depremlerde Reyhanlı´nın Kavalcık Mahallesi´nde ...
Domates, salatalık ektikleri seralar depremzedelere `ev´ oldu
YEREL HABERLER Domates, salatalık ektikleri seralar depremzedelere ...
Depremzede eski eşini kaynar suyla yaktı; 'Artçı sarsıntı nedeniyle oldu' dedi
YEREL HABERLER Depremzede eski eşini kaynar suyla yaktı; 'Artçı ...
HATAY - DOMATES, SALATALIK EKTİKLERİ SERALAR DEPREMZEDELERE `EV´ OLDU
YEREL HABERLER HATAY - DOMATES, SALATALIK EKTİKLERİ SERALAR ...
Hatay- Depremde Kibar Feyzo´nun çekildiği Reyhanlı´daki tarihi konak da hasar aldı
YEREL HABERLER Hatay- Depremde Kibar Feyzo´nun çekildiği ...
HATAY- DEPREMDE KİBAR FEYZO´NUN ÇEKİLDİĞİ REYHANLI´DAKİ TARİHİ KONAK DA HASAR ALDI
YEREL HABERLER HATAY- DEPREMDE KİBAR FEYZO´NUN ÇEKİLDİĞİ ...
Bahçeşehir Üniversitesi öğrenci ve mezunlarının deprem bölgesine yardımları sürüyor
YEREL HABERLER Bahçeşehir Üniversitesi öğrenci ve mezunlarının ...
(Görüntülü)VATANDAŞLARIN EKMEK İHTİYACI İÇİN HATAY&#039;I TERK ETMEDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)VATANDAŞLARIN EKMEK İHTİYACI İÇİN ...
Vatandaşların ekmek ihtiyacı için Hatay'ı terk etmedi
YEREL HABERLER Vatandaşların ekmek ihtiyacı için Hatay'ı terk etmedi
(Görüntülü)HATAY - HASTANEYE DÖNÜŞTÜRÜLEN TCG SANCAKTAR GEMİSİ&#039;NDE DEPREMZEDELERİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü)HATAY - HASTANEYE DÖNÜŞTÜRÜLEN TCG ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.