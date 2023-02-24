Hatay'da depremzede çölyak hastalarına glütensiz gıda desteği

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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HATAY (AA) - HALİS KALKAN - Hatay'da depremlerden etkilenen çölyak hastalarına Dörtyol ilçesinde kurulan merkezden glütensiz gıda ulaştırılıyor.

İlçede 3 çocuğu çölyak hastası olan Şule Ateş, depremzede hastaların mağduriyet yaşamaması için Sağlık Bakanlığı, Türk Kızılay ile ülke genelindeki derneklerle iletişime geçerek glütensiz gıda talebinde bulundu.

Ateş'in talebi üzerine ilk etapta 1 kamyon glütensiz ekmek, çikolata, şeker, makarna, un, bebek maması, hazır yemek gibi gıdalar temin edilip ilçeye gönderildi.

Türk Kızılay koordinesinde Dörtyol Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi ve Dörtyol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kurulan merkezde depolanan ürünler il genelinde ilgili dernek görevlilerine teslim edilerek hasta yakınlarına ulaştırılıyor.

Türk Kızılay Dörtyol Şube Başkanı Mevlüt Aydın, AA muhabirine, depremlerden etkilenenlere yönelik yardımlarının sürdüğünü belirtti.

Çölyak hastalarına da ihtiyaç duydukları glütensiz ürünlerle ilgili destekte bulunduklarını anlatan Aydın, şöyle devam etti:

"Hatay'ın 15 ilçesini koordine ederek glütensiz ürünleri ulaştırıyoruz. Orada iletişim kurduğumuz çölyak dernekleri ve hasta yakınları ile dağıtımı yapıyoruz. Dörtyol ilçesini merkez yaparak Hatay'da 15 ilçemize dağıtım yapıyoruz. Burada depremin ilk gününden bu yana 350 hastamıza ulaştık. Günlük de 15 hastamıza dağıtım yapıyoruz. Halen bu çalışmamız devam etmekte, diğer il ve ilçelerden gelen yardımları koordine ederek derneklerimize teslim ediyoruz."

Aydın, glütensiz ürün dağıtımının depremin yaraları sarılıncaya kadar devam edeceğini sözlerine ekledi.

Şule Ateş de depremin ardından çölyak hastalarının sıkıntı yaşamaması için yaptığı girişimler sonucunda ilçeye ürünlerin geldiğini söyledi.

Bu ürünlerin hasta yakınlarına ulaştırılması için gayret ettiklerini ifade eden Ateş, "Temel besin maddelerimiz olan ekmek, makarna, un gibi ürünleri Hatay genelindeki insanlarımıza ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu doğrultuda çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Çölyak hastası annesi için merkezden ürün alan Eda Gül Balcı da depremin ardından birkaç gün glütensiz ürün bulmakta sıkıntı yaşadıklarını kaydetti.

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