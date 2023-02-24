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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatay'ın kırsal kesimleri de çadırsız bırakılmıyor

AA

Hatay'ın kırsal kesimleri de çadırsız bırakılmıyor

HATAY (AA) - ABDULLAH DOĞAN - Depremlerin ardından Hatay'ın kırsal kesimlerinde de çadır kentler oluşturuluyor.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremlerden 2 hafta sonra, merkez üssü Defne ilçesi olan 6,4 büyüklüğündeki sarsıntı nedeniyle kent merkezinde olduğu gibi kırsal mahallelerde de bazı hasarlı binalar yıkıldı.

Kırsalda ihtiyacı karşılamak üzere çadır sevkiyatının sürdüğü kentte, askeri personelin desteğiyle kırsal bölgelere gönderilen çadırlar, Samandağ başta olmak üzere ihtiyaç bulunan alanlara kuruluyor.

Samandağ'da depremin ilk anından itibaren depremzedelere 3 binin üzerinde çadır dağıtıldı. Ayrıca, 9 noktada ve kırsal mahallelerde 2 binden fazla çadırla geçici barınma merkezleri oluşturuldu.

- 4 konteyner kent kuruluyor

Samandağ ilçesi Kapısuyu Mahallesi'nde kurulan çadır kentte, diğerlerinde olduğu gibi afetzedelerin gıda ve hijyen malzemesi başta olmak acil ihtiyaçları karşılanıyor. Çocuklar için kurulan kreş çadırında da boyama ve benzeri etkinlikler yapılıyor.

Psikososyal destek ekipleri de depremzedelerin ihtiyaçlarına cevap verebilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

İlçede, 4 ayrı noktada konteyner kent kurulması için çalışma yapılıyor.

10'dan fazla mobil mutfakta yaklaşık 20 bin depremzede için yemek hazırlanıp servis ediliyor. Samandağ'daki tüm çadır kentlerde depremzedeler için 3 öğün yemek çıkarılıyor.

Hazırlanan yemekler, ayrıca ilçe genelinde ve özellikle kırsal mahallelerde afetzedelere ulaştırılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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