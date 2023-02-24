Kentsel dönüşüm tartışmalarının odağındaki mahallede depremin yıkımı büyük oldu

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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HATAY (AA) - AYKUT KARADAĞ/SEZGİN PANCAR - Hatay'da 2013 yılında "riskli alan" ilan edilmesine karşın çeşitli itirazlar nedeniyle kentsel dönüşümü sağlanamayan merkez Antakya ilçesi Emek Mahallesi'nde, depremlerin yol açtığı yıkım büyük oldu.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde, daha önce kentsel dönüşüm tartışmalarının odağında yer alan Emek Mahallesi sakinlerinin büyük bölümü hem canlarını hem evlerini kaybetti.

Depremde evi ağır hasar alan mahalle sakinlerinden Abdulcabbar Tuna, AA muhabirine, Emek Mahallesi'nin çocukluğunun geçtiği yer olduğunu söyledi.

Mahalledeki kentsel dönüşüm sürecinin olumlu sonuçlanmamasının üzüntüsünü yaşadığını anlatan Tuna, şöyle konuştu:

"Bir ara kentsel dönüşüm söylentileri dolaşınca kimine hak verildi, kimine verilemedi, kimi istediğini alamadı. Örneğin bir daireye karşı bir daire ve üstüne para istenildi. Buranın insanları dar gelirli. 3 katlı olan yere 1,5-2 daire verilen yerler oldu. Kimisi yanaşmadı, olmadı. Parasını alan, üzerine ekleme yapıp başka yerlerden ev almaya çalıştı.

Hiçbir TOKİ'de zarar ziyan olmadı, oranın halkı sapasağlam çıktı. Uygun şekilde, 4-5 katlı kentsel dönüşüm olsaydı... Buranın halkı dönüşüm olmamasından dolayı çok mağdur oldu. Ölen, yaralanan çok oldu. Daha dün annemlerin evinin arkasındaki enkazdan erkek cesedi çıkarıldı. Çocukluğumun geçtiği mahalle, savaştan çıkmış bir mahalle oldu."

- "Kentsel dönüşüm yapsalardı bu kadar insan kaybetmezdik"

Mahalledeki depremzedelerden Hasan Zekioğulları da kentsel dönüşüm projelerinden bahsederek, "Kentsel dönüşüm projesinin hayata geçirilmemesini büyüklerimiz daha iyi bilir. Neden yapamadılar kendileri bilir. Yapsalardı bizim için daha avantajlı olacaktı. Bu kadar insan kaybetmezdik, yaralanmazdı. Birçok insanın maddi manevi kayıpları olmazdı." dedi.

Evi depremde zarar gören Faysal Sert de 40 yıldır Emek Mahallesi'nde oturduğunu belirterek, "Kentsel dönüşüm olsa belki evler yıkılmazdı." diye konuştu.

Yaklaşık 10 yıl önce "riskli alan" ilan edilmesinin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının hazırladığı imar planına karşın çeşitli itirazlar sonucu kentsel dönüşümü sağlanamayan mahallede, depremle gelen büyük yıkım tartışmaların odağı olmuştu.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da 31 Mart 2019'daki yerel seçim öncesi miting düzenlediği Emek Mahallesi'ne ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Emek Mahallemize dayatılan kentsel dönüşüm projesindeki haksızlıkları ortadan kaldıracağız. Dönüşümde rantın değil halkın yanında olacağız." ifadesini kullanmıştı.



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