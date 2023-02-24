Antakya Rum Ortodoks Kilisesi enkazından çıkan tarihi eserler müzeye teslim edildi

HATAY (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da yıkılan Antakya Rum Ortodoks Kilisesi enkazından çıkan tarihi eserler, Hatay Arkeoloji Müzesi'nde muhafaza altına alındı.

Antakya Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Fadi Hurigil, kilisenin enkazından çıkan ve tarihi değeri bulunan 4 ikona, bez ikona, 2 kupa ve kaseyi korunması amacıyla müzeye getirdi.

Tarihi eserleri yetkililere teslim eden Hurigil, gazetecilere, depremlerde Antakya Rum Ortodoks Kilisesi'nin de yıkıldığını söyledi.

Hurigil, kilisenin bütün envanterini daha önceden Hatay Arkeoloji Müzesi'ne tescil ettirdiklerini aktararak, "Bu tescil ettirdiğimiz kıymetli tarihi eserlerin bir nüshası müze müdürlüğünde bir nüshası da biz de duruyordu. Sadece şu anda bizim çıkartabildiğimiz 4 ikona, bir büyük bez ikona ve 2 kupa, bir de kaseden ibaret. Maalesef diğer eserler enkazın altında kaldı. Onları koruma amaçlı müze müdürlüğüne getirdik çünkü muhafaza edebileceğimiz herhangi bir ortam yok. Maalesef kilisemiz yok." diye konuştu.

- "Bu şehir küllerinden doğmasını hep bildi"

Kilisenin enkaz kaldırma işlemlerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde yapılacağını belirten Hurigil, şunları kaydetti:

"İnşallah oradan da çıkabilirse diğer eserlerimizi kurtarıp buraya müzeye teslim edeceğiz. Mesela elimizdeki bir kasenin yaklaşık 350 yıllık geçmişi var. Başka kiliselerden bizim kiliseye intikal etmiş. Tabii ki bunu atalarımız, dedelerimiz kullanmış. Bazı ikonalar yaklaşık 500-600 yıllık. Onlar da kilisemiz 1872 yılında yapıldığında Rusya Kilisesi tarafından bizlere hibe edilmiş. Maalesef bir tarih yok oldu. Yani Antakya biliyorsunuz ki onlarca kez yıkıldı. Defalarca kez istilaya uğradı ama bu şehir küllerinden doğmasını hep bildi. İnşallah o günleri bir daha göreceğiz ama biraz sabır gerektiriyor. Allah bu günlerimizi aratmasın."

Hurigil, Antakya Rum Ortodoks Kilisesi'nin Hürriyet Caddesi'nde eski Antakya'nın merkezinde yer aldığını dile getirerek, "Maalesef orada sadece kilisemiz değil, kilisemize, vakfımıza ait bütün iş yerlerimiz yok oldu. Bütün eski Antakya evleri, camiler, meclis binası, eski Antakya'ya ait ne varsa yok oldu. Aslında kaybettiğimiz canlarla birlikte onların da yıkılması maneviyatımızı maalesef tamamen tahrip etti. Biz Antakya'da yaklaşık 1050 kişiyiz. Bu kişilerden 38'i vefat etti. Şu anda bizden Antakya'da hemen hemen hiç kimse yok." ifadelerini kullandı.

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