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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Hatay'da konuştu:

AA

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Antakya Rum Kilisesi'nden ağır hasarlı olan Meryem Ana Kilisesi'ne ve sadece eşyaları hasar gören Antakya Rum Katolik Kilisesi'ne tüm tescilli kültür varlıklarımızın restorasyon ve konstrüksiyon çalışmalarına bu hafta başlıyoruz." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Hatay'da konuştu:

HATAY (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Antakya Rum Kilisesi'nden ağır hasarlı olan Meryem Ana Kilisesi'ne ve sadece eşyaları hasar gören Antakya Rum Katolik Kilisesi'ne tüm tescilli kültür varlıklarımızın restorasyon ve konstrüksiyon çalışmalarına bu hafta başlıyoruz." dedi.

Ersoy, Hatay Arkeoloji Müzesi'nde düzenlenen "Hatay Kültürel Mirasını Yaşatma Projesi" toplantısının ardından açıklama yaptı.

Deprem bölgesindeki Osmanlı ve Selçuklulara ait eserlerin yanında cemaat vakıflarına ait eserlerin de hasar gördüğünü dile getiren Ersoy, hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını ancak son yaşanan deprem nedeniyle bu çalışmaları yeniden yaptıklarını söyledi.

Ersoy, çok kısa süre içerisinde cemaat vakıflarına ait eserlerin son durumunu tespit edeceklerini kaydetti.

Toplantıya 14 cemaatin temsilcinin katıldığını aktaran Ersoy, "Cemaatlerimize ait, ağır, orta ve hafif hasarlı tescilli varlıklarımız var. Bunlar üzerinde tartıştık. Bundan sonraki planlamalarımız bölgede bulunan tüm kültür varlıklarımız gibi bu vakıflarımıza ait kilise ve havraların da bir an önce ihyasına yönelik olacak." diye konuştu.

- "Eserlerimizi geleceğe taşımak adımları hep birlikte atacağız"

Ersoy, bölgede bulunan tüm cami, kilise ve havraları yürütecekleri bu ortak projeyle ayağa kaldıracaklarını belirterek, "Antakya Rum Kilisesi'nden ağır hasarlı olan Meryem Ana Kilisesi'ne ve sadece eşyaları hasar gören Antakya Rum Katolik Kilisesi'ne tüm tescilli kültür varlıklarımızın restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmalarına bu hafta başlıyoruz." dedi.

Acil Eylem Plan çerçevesinde Hatay'ı tüm renkleriyle tekrar el birliğiyle ihya edeceklerini vurgulayan Ersoy, akademisyenlerden oluşturdukları bilim kuruluyla da bir toplantı yapacaklarını ve çalışmalara ivedilikle başlayacaklarını anlattı.

Ersoy, "Bilim kuruluyla birlikte ortak bir çalışmayla bu eserlerimizi geleceğe taşımak için gerekli adımları hep birlikte atacağız. Vakıflarımızla durumu tek tek değerlendirdik. Maddi gücü olanlar kendileri, maddi gücü olmayanlara Bakanlığımız kaynaklarından hem maddi hem teknik destek sağlayacağız. Tescilli kültür varlıklarımızın hızlı bir şekilde ayağa kalkmasını sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

- "Kültür varlıklarımız ülkemiz için çok değerli"

Vakıflar Genel Müdürlüğü Cemaat Vakıfları Temsilcisi Süleyman Can Ustabaşı da depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

İki büyük depremden sonra başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanların ivedilikle yaraları sarmak için bölgeye geldiğini belirten Ustabaşı, "Bu gayretler, bizi güvende hissettiriyor. Kültür varlıklarımız ülkemiz için çok değerli. Bunların tekrar ayağa kaldırılması için Bakanlık ve Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak gerekli bütün destekler yapılacaktır. Bunları bilmek bizleri çok mutlu etti. Cemaat vakıfları Türkiye'nin çok önemli rengidir." diye konuştu.

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