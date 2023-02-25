Antakya'da depremin yıkımı fotoğraf karelerine yansıdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antakya'da depremin yıkımı fotoğraf karelerine yansıdı

AA

Antakya'da depremin yıkımı fotoğraf karelerine yansıdı

HATAY (AA) - ABDULLAH DOĞAN - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Antakya ilçesinde fotoğraf karelerine yansıyan görüntüler, yıkımın boyutunu gözler önüne serdi.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Antakya'da birçok bina yıkıldı. Atatürk Caddesi'nde binaların altındaki iş yerleri de enkaza döndü.

Depremlerin ilçede yol açtığı yıkım, fotoğraf karelerine yansıdı.

Fotoğraflarda, enkazın önünde üzerindeki gelinlikle ayakta duran cansız manken de görülüyor.

İkinci katı zeminle eşitlenen bir apartmanın önünde duran iki sahipsiz kedi de objektiflere yansıdı. Kedilerin önünden ayrılmadığı apartman ve çevresinde, enkaz kaldırma çalışması yapanların dışında kimse görülmüyor.

Antakya'nın tarihi sokaklarında tescilli binaların yıkıldığı ve enkazın yola saçıldığı yerde ise "Moloz dökmek yasaktır" yazısı ile kent merkezinde arama kurtarma çalışması yapılan bir apartmanın enkazında asılı kalan pelüş oyuncak ve duvarları yıkılan evlerdeki asılı perdeler dikkati çekiyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) DEPREMDE 11 YAKININI KAYBETTİ; İÇİMİZ YANIYOR, NASIL ATLATACAĞIZ
YEREL HABERLER (Görüntülü) DEPREMDE 11 YAKININI KAYBETTİ; İÇİMİZ ...
Pakistanlı doktorlar "kardeşlik ruhuyla" depremzedelerin yaralarına merhem oluyor
YEREL HABERLER Pakistanlı doktorlar "kardeşlik ruhuyla" ...
Depremde 11 yakını kaybetti; içimiz yanıyor, nasıl atlatacağız
YEREL HABERLER Depremde 11 yakını kaybetti; içimiz yanıyor, nasıl ...
(Görüntülü) DEPREM HATAY&#039;DA TERSİNE GÖÇE NEDEN OLDU; KÖYLERDE NÜFUS ARTTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) DEPREM HATAY'DA TERSİNE GÖÇE NEDEN ...
Deprem sonrası üst üste konulan hurda araçlar, havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Deprem sonrası üst üste konulan hurda araçlar, ...
Hatay´da mangal yakılıp 2 bin depremzedeye kebap ikram edildi
YEREL HABERLER Hatay´da mangal yakılıp 2 bin depremzedeye kebap ...
(Görüntülü) HATAY&#039;DA DEPREMZEDE ÇİFTÇİLER ÜRETMEYE DEVAM EDİYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) HATAY'DA DEPREMZEDE ÇİFTÇİLER ...
(Görüntülü) DEPREMDE HASAR GÖREN ARAÇLAR ÜST ÜSTE KONULDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) DEPREMDE HASAR GÖREN ARAÇLAR ÜST ÜSTE ...
Deprem Hatay'da tersine göçe neden oldu; köylerde nüfus arttı  
YEREL HABERLER Deprem Hatay'da tersine göçe neden oldu; köylerde ...
HATAY- DEPREM HATAY'DA TERSİNE GÖÇE NEDEN OLDU; KÖYLERDE NÜFUS ARTTI  
YEREL HABERLER HATAY- DEPREM HATAY'DA TERSİNE GÖÇE NEDEN OLDU; ...
Hatay'da depremzede çiftçiler üretmeye devam ediyor 
YEREL HABERLER Hatay'da depremzede çiftçiler üretmeye devam ediyor 
HATAY - HATAY'DA DEPREMZEDE ÇİFTÇİLER ÜRETMEYE DEVAM EDİYOR 
YEREL HABERLER HATAY - HATAY'DA DEPREMZEDE ÇİFTÇİLER ÜRETMEYE DEVAM ...
Deprem bölgesindeki kültür varlıkları için Afet Bölgesi Kazı Başkanlığı oluşturulacak
YEREL HABERLER Deprem bölgesindeki kültür varlıkları için Afet ...
Bakan Ersoy: Eserlerin geleceğe taşınması için gerekli çalışmaları yapacağız (2)
YEREL HABERLER Bakan Ersoy: Eserlerin geleceğe taşınması için ...
(Görüntülü)HATAY - KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERSOY, AÇIKLAMALARDA BULUNDU
YEREL HABERLER (Görüntülü)HATAY - KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERSOY, ...
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Hatay'da konuştu:
YEREL HABERLER Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Hatay'da konuştu:
(Görüntülü) YÜZLERCE KİŞİNİN CAN VERDİĞİ RÖNESANS REZİDANS&#039;IN ENKAZI KALDIRILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) YÜZLERCE KİŞİNİN CAN VERDİĞİ RÖNESANS ...
Bakan Ersoy: Eserlerin geleceğe taşınması için gerekli çalışmaları yapacağız
YEREL HABERLER Bakan Ersoy: Eserlerin geleceğe taşınması için ...
(Görüntülü)BAKAN ERSOY &#039;HATAY KÜLTÜREL MİRASINI YAŞATMA PROJESİ&#039; TOPLANTISINA KATILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)BAKAN ERSOY 'HATAY KÜLTÜREL MİRASINI ...
Samandağ'da gurbetçiler, depremzedelere "hirisi" dağıttı
YEREL HABERLER Samandağ'da gurbetçiler, depremzedelere "hirisi" ...
Yüzlerce kişinin can verdiği Rönesans Rezidans'ın enkazı kaldırıldı
YEREL HABERLER Yüzlerce kişinin can verdiği Rönesans Rezidans'ın ...
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Hatay'da incelemelerde bulundu:
YEREL HABERLER 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Hatay'da ...
Antakya Rum Ortodoks Kilisesi enkazından çıkan tarihi eserler müzeye teslim edildi
YEREL HABERLER Antakya Rum Ortodoks Kilisesi enkazından çıkan tarihi ...
Gürcistan Başbakanı Garibaşvili ile Bakan Dönmez, Hatay'da kurtarma ekipleriyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Gürcistan Başbakanı Garibaşvili ile Bakan Dönmez, ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.