Hataylı depremzede aile, hayvanlarının sütünü ihtiyaç sahipleriyle paylaşıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hataylı depremzede aile, hayvanlarının sütünü ihtiyaç sahipleriyle paylaşıyor

AA

Hataylı depremzede aile, hayvanlarının sütünü ihtiyaç sahipleriyle paylaşıyor

HATAY (AA) - BAŞAK AKBULUT YAZAR - Hatay'da hayvancılık yaparak geçimlerini sağlayan ve artçı sarsıntılar nedeniyle evlerine giremeyen Yanaray ailesi, ellerindeki ihtiyaç fazlası sütü diğer depremzedelerle paylaşıyor.

Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'nde annesi, babası, eşi ve 5 çocuğuyla yaşayan Mithat Yanaray, Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra bölgeden ayrılmayarak besiciliğe devam ediyor.

Deprem korkusu nedeniyle 24 büyükbaş ve 4 küçükbaş hayvanının bulunduğu ahırın karşısındaki samanlıkta kurdukları çadırda kalmaya başlayan aile, hayvanların bakımı, beslenmesi ve sağımı gibi günlük rutinlerini yerine getiriyor.

Yanaray ailesi, depremler nedeniyle bölgede yaşayan nüfusun azalması ve satış yaptıkları yerlerin kapanmasından dolayı sağdıkları sütün büyük bölümünü ihtiyaç sahiplerine ücretsiz veriyor.

Her gün bir aileye süt ulaştıran Yanaray ailesi, sırayla çevredeki insanlara yardım yapmayı sürdürüyor.

Mithat Yanaray, AA muhabirine, çiftçilik, hayvancılık ve fırıncılık yaparak geçimlerini sağladıklarını ancak depremde fırınlarının zarar gördüğünü söyledi.

Yaşlıları ve çocukları olduğu için eve geçemediklerini, bu nedenle yazın samanlık olarak kullandıkları ahırın karşısındaki alanda çadırda kaldıklarını belirten Yanaray, "Depremden önce sütü bakkallara satıyorduk, karşılığında hayvanların ihtiyaçlarını karşılayabiliyorduk. Hem bu ahırda hem fırında çalışıyorduk. Depremle şehir yok oldu, sütü ihtiyaç sahiplerine veriyoruz. Onlar da mağdur. Nasıl para isteyeceksin. Evleri yıkılmış, barakada kalıyorlar." diye konuştu.

- Süt verimi 100 litreden 10-15 litreye düştü

Yanaray, hayvanları olduğu için kenti terk edemediklerini, bu işin çok meşakkatli olduğunu dile getirdi.

Yem sıkıntısı yaşadıkları için depremden önce günde 100 litre olan süt veriminin 10-15 litreye düştüğünü aktaran Yanaray, şunları kaydetti:

"Devletin yem desteği için başvuru yaptık. Şu ana kadar yalnızca 12 çuval yem aldık. Ben bu işi bırakmak istemiyorum. Hayvanları seviyoruz. Bırakırsak dönmesi çok zor olacak. Çocuklarımla ve hayvanlarla beraber yaşıyoruz, seviyorlar. Bunu onlara aşılamaya çalışıyoruz ama biz bir yerde bıkarsak onlar da bıkacak. Bütün gün hayvanlarla ilgileniyoruz. Ne bayramımız ne tatilimiz var. Nereye ne zaman gitsek akşam sağım saati gelince evde olmamız lazım. Dışarıda fazla kalma lüksümüz yok. Burayı bırakma lüksümüz yok. Sıkıntımız yemle ilgili, yem yetiştiremiyoruz. Elimizde hiç yem yok. Bir hayvanın günlük tükettiği yem ortalama 15-20 kilogram. 28 baş hayvanım var. Bunun ayrı samanı var, yemi stoklayamadık. Bu felaket başımıza geldi, ayakta durmaya çalışıyoruz."

Bayat ekmek toplayıp samanla karıştırarak hayvanlarına verdiklerini ifade eden Yanaray, yem desteğinin sürmesi için yardım beklediklerini sözlerine ekledi.

- Domates serası 120 kişiye geçici yuva oldu

Yanaray ailesinin süt yardımı yaptığı afetzedelerden Gökhan Dönmez ise geçici olarak kendilerine ait domates serasında kaldıklarını söyledi.

Dönmez, şunları anlattı:

"Domates ve salatalık ekmiştik, büyümüştü kocaman olmuştu. Deprem olduktan sonra hepsini çıkardık, insanların hepsini buraya sığındırdık. Bütün komşularımız burada. Giren çıkan 250 kişi olmuştur serada. Şu anda 120 kişi buradayız, hep beraber yaşıyoruz. Komşularımızın çoğunun evi yıkıldı ya da büyük hasar gördü. Mithat Bey sırayla bütün köyü dolaşıyor, yardımlarını getiriyor. Sütü mayalayacağız yoğurt yapacağız, yarın hep beraber yiyeceğiz inşallah."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antakya'daki Rum Ortodoks Kilisesi de depremlerde yıkıldı
YEREL HABERLER Antakya'daki Rum Ortodoks Kilisesi de depremlerde ...
Ağır hasarlı apartmana giren depremzedeleri binadan polis uzaklaştırdı
YEREL HABERLER Ağır hasarlı apartmana giren depremzedeleri binadan ...
(Görüntülü) HATAY?DAKİ 6.4?LÜK DEPREMDE, OSMANİYE 112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ?NDE YAŞANANLAR KAMERADA
YEREL HABERLER (Görüntülü) HATAY?DAKİ 6.4?LÜK DEPREMDE, OSMANİYE 112 ...
(Görüntülü) 113 YILLIK MERYEM ANA ERMENİ KİLİSESİ, HATAY DEPREMİNDE AĞIR HASAR GÖRÜNCE İBADETE KAPATILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) 113 YILLIK MERYEM ANA ERMENİ KİLİSESİ, ...
113 yıllık Meryem Ana Ermeni Kilisesi, Hatay depreminde ağır hasar görünce ibadete kapatıldı
YEREL HABERLER 113 yıllık Meryem Ana Ermeni Kilisesi, Hatay ...
(Görüntülü) HATAY?DA MANGAL YAKILIP 2 BİN DEPREMZEDEYE KEBAP İKRAM EDİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) HATAY?DA MANGAL YAKILIP 2 BİN ...
(Görüntülü) DEPREMDE 11 YAKININI KAYBETTİ; İÇİMİZ YANIYOR, NASIL ATLATACAĞIZ
YEREL HABERLER (Görüntülü) DEPREMDE 11 YAKININI KAYBETTİ; İÇİMİZ ...
Antakya'da depremin yıkımı fotoğraf karelerine yansıdı
YEREL HABERLER Antakya'da depremin yıkımı fotoğraf karelerine ...
Pakistanlı doktorlar "kardeşlik ruhuyla" depremzedelerin yaralarına merhem oluyor
YEREL HABERLER Pakistanlı doktorlar "kardeşlik ruhuyla" ...
Depremde 11 yakını kaybetti; içimiz yanıyor, nasıl atlatacağız
YEREL HABERLER Depremde 11 yakını kaybetti; içimiz yanıyor, nasıl ...
(Görüntülü) DEPREM HATAY&#039;DA TERSİNE GÖÇE NEDEN OLDU; KÖYLERDE NÜFUS ARTTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) DEPREM HATAY'DA TERSİNE GÖÇE NEDEN ...
Deprem sonrası üst üste konulan hurda araçlar, havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Deprem sonrası üst üste konulan hurda araçlar, ...
Hatay´da mangal yakılıp 2 bin depremzedeye kebap ikram edildi
YEREL HABERLER Hatay´da mangal yakılıp 2 bin depremzedeye kebap ...
(Görüntülü) HATAY&#039;DA DEPREMZEDE ÇİFTÇİLER ÜRETMEYE DEVAM EDİYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) HATAY'DA DEPREMZEDE ÇİFTÇİLER ...
(Görüntülü) DEPREMDE HASAR GÖREN ARAÇLAR ÜST ÜSTE KONULDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) DEPREMDE HASAR GÖREN ARAÇLAR ÜST ÜSTE ...
Deprem Hatay'da tersine göçe neden oldu; köylerde nüfus arttı  
YEREL HABERLER Deprem Hatay'da tersine göçe neden oldu; köylerde ...
HATAY- DEPREM HATAY'DA TERSİNE GÖÇE NEDEN OLDU; KÖYLERDE NÜFUS ARTTI  
YEREL HABERLER HATAY- DEPREM HATAY'DA TERSİNE GÖÇE NEDEN OLDU; ...
Hatay'da depremzede çiftçiler üretmeye devam ediyor 
YEREL HABERLER Hatay'da depremzede çiftçiler üretmeye devam ediyor 
HATAY - HATAY'DA DEPREMZEDE ÇİFTÇİLER ÜRETMEYE DEVAM EDİYOR 
YEREL HABERLER HATAY - HATAY'DA DEPREMZEDE ÇİFTÇİLER ÜRETMEYE DEVAM ...
Deprem bölgesindeki kültür varlıkları için Afet Bölgesi Kazı Başkanlığı oluşturulacak
YEREL HABERLER Deprem bölgesindeki kültür varlıkları için Afet ...
Bakan Ersoy: Eserlerin geleceğe taşınması için gerekli çalışmaları yapacağız (2)
YEREL HABERLER Bakan Ersoy: Eserlerin geleceğe taşınması için ...
(Görüntülü)HATAY - KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERSOY, AÇIKLAMALARDA BULUNDU
YEREL HABERLER (Görüntülü)HATAY - KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERSOY, ...
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Hatay'da konuştu:
YEREL HABERLER Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Hatay'da konuştu:
(Görüntülü) YÜZLERCE KİŞİNİN CAN VERDİĞİ RÖNESANS REZİDANS&#039;IN ENKAZI KALDIRILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) YÜZLERCE KİŞİNİN CAN VERDİĞİ RÖNESANS ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.