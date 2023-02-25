Hataylı depremzede aile, hayvanlarının sütünü ihtiyaç sahipleriyle paylaşıyor

HATAY (AA) - BAŞAK AKBULUT YAZAR - Hatay'da hayvancılık yaparak geçimlerini sağlayan ve artçı sarsıntılar nedeniyle evlerine giremeyen Yanaray ailesi, ellerindeki ihtiyaç fazlası sütü diğer depremzedelerle paylaşıyor.

Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'nde annesi, babası, eşi ve 5 çocuğuyla yaşayan Mithat Yanaray, Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra bölgeden ayrılmayarak besiciliğe devam ediyor.

Deprem korkusu nedeniyle 24 büyükbaş ve 4 küçükbaş hayvanının bulunduğu ahırın karşısındaki samanlıkta kurdukları çadırda kalmaya başlayan aile, hayvanların bakımı, beslenmesi ve sağımı gibi günlük rutinlerini yerine getiriyor.

Yanaray ailesi, depremler nedeniyle bölgede yaşayan nüfusun azalması ve satış yaptıkları yerlerin kapanmasından dolayı sağdıkları sütün büyük bölümünü ihtiyaç sahiplerine ücretsiz veriyor.

Her gün bir aileye süt ulaştıran Yanaray ailesi, sırayla çevredeki insanlara yardım yapmayı sürdürüyor.

Mithat Yanaray, AA muhabirine, çiftçilik, hayvancılık ve fırıncılık yaparak geçimlerini sağladıklarını ancak depremde fırınlarının zarar gördüğünü söyledi.

Yaşlıları ve çocukları olduğu için eve geçemediklerini, bu nedenle yazın samanlık olarak kullandıkları ahırın karşısındaki alanda çadırda kaldıklarını belirten Yanaray, "Depremden önce sütü bakkallara satıyorduk, karşılığında hayvanların ihtiyaçlarını karşılayabiliyorduk. Hem bu ahırda hem fırında çalışıyorduk. Depremle şehir yok oldu, sütü ihtiyaç sahiplerine veriyoruz. Onlar da mağdur. Nasıl para isteyeceksin. Evleri yıkılmış, barakada kalıyorlar." diye konuştu.

- Süt verimi 100 litreden 10-15 litreye düştü

Yanaray, hayvanları olduğu için kenti terk edemediklerini, bu işin çok meşakkatli olduğunu dile getirdi.

Yem sıkıntısı yaşadıkları için depremden önce günde 100 litre olan süt veriminin 10-15 litreye düştüğünü aktaran Yanaray, şunları kaydetti:

"Devletin yem desteği için başvuru yaptık. Şu ana kadar yalnızca 12 çuval yem aldık. Ben bu işi bırakmak istemiyorum. Hayvanları seviyoruz. Bırakırsak dönmesi çok zor olacak. Çocuklarımla ve hayvanlarla beraber yaşıyoruz, seviyorlar. Bunu onlara aşılamaya çalışıyoruz ama biz bir yerde bıkarsak onlar da bıkacak. Bütün gün hayvanlarla ilgileniyoruz. Ne bayramımız ne tatilimiz var. Nereye ne zaman gitsek akşam sağım saati gelince evde olmamız lazım. Dışarıda fazla kalma lüksümüz yok. Burayı bırakma lüksümüz yok. Sıkıntımız yemle ilgili, yem yetiştiremiyoruz. Elimizde hiç yem yok. Bir hayvanın günlük tükettiği yem ortalama 15-20 kilogram. 28 baş hayvanım var. Bunun ayrı samanı var, yemi stoklayamadık. Bu felaket başımıza geldi, ayakta durmaya çalışıyoruz."

Bayat ekmek toplayıp samanla karıştırarak hayvanlarına verdiklerini ifade eden Yanaray, yem desteğinin sürmesi için yardım beklediklerini sözlerine ekledi.

- Domates serası 120 kişiye geçici yuva oldu

Yanaray ailesinin süt yardımı yaptığı afetzedelerden Gökhan Dönmez ise geçici olarak kendilerine ait domates serasında kaldıklarını söyledi.

Dönmez, şunları anlattı:



"Domates ve salatalık ekmiştik, büyümüştü kocaman olmuştu. Deprem olduktan sonra hepsini çıkardık, insanların hepsini buraya sığındırdık. Bütün komşularımız burada. Giren çıkan 250 kişi olmuştur serada. Şu anda 120 kişi buradayız, hep beraber yaşıyoruz. Komşularımızın çoğunun evi yıkıldı ya da büyük hasar gördü. Mithat Bey sırayla bütün köyü dolaşıyor, yardımlarını getiriyor. Sütü mayalayacağız yoğurt yapacağız, yarın hep beraber yiyeceğiz inşallah."

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