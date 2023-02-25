Paranın geçmediği marketten depremzedelere yardım dağıtılıyor

MEB, deprem yaralarını sarmak için tüm birimleriyle seferberlik halinde

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HATAY (AA) - BAŞAK AKBULUT YAZAR - Hatay'da depremin ardından boşaltılan süpermarket, gönüllülerce afetzedeler için yardım yapılan ve yemek pişirilen merkeze dönüştürüldü.

Merkez Antakya ilçesindeki E-5 kara yolunun kenarında bulunan süpermarket, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle kısmen hasar gördü, depremlerin ardından içindeki malzemeler boşaltıldı.

Boşaltılan markete yardımseverlerin gönderdiği malzemeler konularak 100 kişi burada gönüllü çalışmaya başladı. Hayırseverlerin gönderdiği malzemelerin konulduğu ve paranın geçmediği marketten depremzedeler ihtiyaçlarını karşılar hale geldi.



Marketin içinde açtıkları çadırda kalan gönüllüler, günün belirli saatlerinde içeri aldıkları depremzedelerin ihtiyaçlarını hiçbir ücret talep etmeden karşılıyor.

Gönüllüler, ayrıca depremzedeler için marketin karşısındaki alanda da günde üç öğün yemek pişiriyor.

Marketin duvarlarını yurt içi ve dışından ulaştırılan yardım kolilerinin içinden çıkan, çocuklar tarafından depremzedeler için yazılmış iç ısıtan notlar süslüyor.



- "Sabah akşam yok, 24 saat burada bir şeyler yapıyoruz"

İki çocuğunu İsviçre'de bırakıp yardım için Türkiye'ye gelen Gizem Kaymaz, AA muhabirine, depremin ardından aralarında aşçı, sağlık çalışanı bulunan gönüllü grupla Hatay'a geldiğini söyledi.

Deprem bölgesinde ailelere erzak, ilaç dağıtımı yaptıklarını belirten Kaymaz, markete gelemeyenlere de kendilerinin yardımları ulaştırdığını dile getirdi.

Bölgede askerlerin de kendilerine çok yardımcı olduğunu anlatan Kaymaz, "Asker olmasaydı yetiştiremezdik. Her şeyimize koşturup yardımcı oldular. Sabah akşam yok, 24 saat burada bir şeyler yapıyoruz. Herkesin kendi görevi var. Kimisi sağlıkta kimisi mutfakta çalışıyor. Enkazda çalışanlar da buraya gece gelip çorbalarını içebiliyorlar." diye konuştu.

Kaymaz, depremzedelere bir nebze olsun yardımcı olabildiği için kendini iyi hissettiğini belirtti.

İsviçre'de kalan çocuklarını özlediğini ifade eden Kaymaz, "Benim çocuklarımın başında birisi var, sağlıkları yerinde, evleri var. Buradaki çocukların daha çok ihtiyacı olduğu için buradayız." dedi.

Depremzedeler için yurt içi ve dışından çok sayıda kişinin yardımda bulunduğunu, kendisini en çok duygulandıranın ise çocuklardan gelen mektuplar ve notlar olduğunu belirten Kaymaz, şunları kaydetti:

"İnsana derinden dokunuyor, küçük çocuklar yazmış bir de mektupları... En sevdiği oyuncakları da paketleyip yollamışlar. Burada çok zor şeyler yaşadık, insanın kalbine dokunuyor. Galiba buradan dönenler de aynı şekilde geri dönmüş olmayacak. Çok değişmiş olacak."

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