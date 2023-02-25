İskenderun'da depremde yıkılan 64 yıllık caminin cemaatinden çadır mescit talebi

HATAY (AA) - SEBAHATDİN ZEYREK/MAHMUT SERDAR ALAKUŞ - Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkılan Hatay'daki Nuri Üysen Camisi'nin cemaati, uzun yıllar ibadet ettikleri yapının durumuna üzülüyor.

İskenderun ilçesi Numune Mahallesi'nde 1959'da inşa edilen ve daha önce şiddetli rüzgar nedeniyle minaresi zarar gören Nuri Üysen Camisi, depremde çöktü.



Cemaatin yıllarca namazlarını kıldığı, vaaz dinlediği, Kur'an-ı Kerim okuduğu 64 yıllık caminin cemaati, ramazanın da yaklaşmasıyla geçici olarak bölgeye çadır mescit yapılması talebinde bulundu.

Cami cemaatinden Osman Yılmaz, AA muhabirine, deprem gecesi çok korktuklarını ve ne yapacaklarını bilemediklerini söyledi.

Namazlarını 15 senedir bu camide kıldığını belirten Yılmaz, "Minarenin kubbenin üzerine düşmesiyle camimiz yıkıldı. Çok üzüldüm. Depremden sonra geldim, minaremize baktım. Bir yürek acısı. Namaz kılmak için buralarda bir çadır kurulmasını istiyoruz. Ramazan geliyor, derdimize bir çare olsun." dedi.

- "Çadır gibi bir şeyler yapılırsa teravih namazı kılmak için iyi olur"

70 yaşındaki Reşat Coşkun da yaşananların çok korkunç olduğunu, deprem sırasında hareket bile edemediklerini anlattı.

O depremle her şeyin bittiğini sandıklarını dile getiren Coşkun, şöyle devam etti:

"Allah'a şükürler olsun. Böyle bir şeyin başımıza geleceğini hiç tahmin etmemiştik. Allah'ın takdiri. Önce camiye koştum. Çok üzüldük. Bir tarafı yıkılabilir ama komple gitmesi çok hayal kırıklığına uğrattı. Yeni tadilatı yapılmıştı. Camimiz bir sığınağımızdı. En güvendiğimiz yer burasıydı. Arkadaşlarımızla burada konuşurduk. Oturur sohbet ederdik. Hepsi bitti. Bundan sonra bir an önce caminin yapılmasını istiyoruz. Elimizden ne geliyorsa biz de yardımcı olalım. Temizlensin burası. Bir çadır gibi bir şeyler yapılırsa teravih namazı kılmak için iyi olur."

Metin Arslan ise depremin ardından camiyi yıkılmış görmenin üzüntü verici olduğunu belirtti.

Evinin caminin karşısında bulunduğunu ifade eden Arslan, "40 senedir cami cemaatiyiz. Sabah ilk, minarenin yıkıldığını gördüm. Sonra camiye geldiğimde her yerin yıkıldığını gördüm. Elbette üzüldük. Memlekette çok camiler, evler yıkıldı. Arkadaşlarımız vefat etti. Bir an evvel camimizin yapılmasını, büyüklerimizden ayağa kaldırılmasını istiyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.