Hatay'a gelen tiyatro oyuncuları çocuklara depremi unutturmaya çalışıyor

HATAY (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'a gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncuları, etkinliklerle afetin çocuklar üzerinde bıraktığı etkiyi azaltmaya çalışıyor.

Büyükşehir Belediyesinin Antakya'da kurduğu çadır kentte gösteriler düzenleyen ekipte yer alan Seda Güven Şahin, AA muhabirine, birkaç gündür çadır kentte çocuklarla ilgilendiklerini söyledi.

Şahin, çocuklara düzenli olarak etkinlik yaptırmayı planladıklarını ifade ederek, şunları aktardı:

"Her ekip, yaklaşık bir hafta burada kalmayı planlıyor. Çocuklar burada çok ciddi bir şey yaşadı. Kafaları sürekli orada ama bir nebze de olsa yüzlerini güldürebilmek bizi çok mutlu ediyor. Keşke elimizden daha başka şeyler de gelebilseydi ama onlar güldükçe en azından unutturuyoruz. Çocukların yüzlerindeki gülümseme o kadar güzel ki bir anlık akıllarından çıktığını görebiliyoruz. Bu da bizi çok mutlu ediyor."

Bir ekibin çadır aralarında kostüm giyerek çocukları etkinlik alanına kadar getirdiğini bildiren Şahin, burada sahne kurup "Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler", "Karagöz ile Hacivat" gibi çeşitli oyunlar sergilediklerini ve çocukların eğlendiğini ifade etti.

Depremzede çocuklardan Cumali Topaloğlu da çadır kentte yapılan etkinlikleri çok beğendiğini ve severek izlediğini dile getirdi.

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