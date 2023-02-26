DSİ Aydın tamir ekibi, aracı arızalanan depremzedelerin yardımına koşuyor

HATAY (AA) - HALİS AKYILDIZ - Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkıma uğrayan illerden Hatay'da görev yapan DSİ 21. Bölge Müdürlüğü tamir ekibi, enkazlarda çalışan kamu ve özel iş makineleri ile araçların tamir ve bakımının yanı sıra aracı arızalanan depremzedelere yardım ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Aydın'dan yola çıkan tamir ekibi, arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının kesintisiz devam etmesinde önemli rol üstleniyor.

Arızalanan iş makinelerine hızla müdahale eden ekip, resmi ve sivil araçların bakımını da üstleniyor.

Ekip, depremin ardından mağduriyet yaşayan vatandaşların özel araçlarında yaşadıkları arızalara da duyarsız kalmıyor.

Tamir ekibinde görev yapan ağır vasıta ustası Ergün Demirci, AA muhabirine, depremin olduğu ilk günden itibaren amirlerinin yönlendirmesiyle Hatay'a geldiklerini, sorunlara hızlı müdahale için WhatsApp grubu oluşturduklarını söyledi.

Yaraları sarmak için ellerinden geleni fazlasıyla yapmaya çalıştıklarını ifade eden Demirci, "Buna operatör ve şoför arkadaşlarımız ile tamir ekiplerimiz dahil. Burada ne kadar çok yaraya merhem olabiliriz ve depremzede vatandaşlarımıza yardım edebiliriz, onun için çalışıyoruz." dedi.

Demirci, resmi araçların dışındaki kamyon ve sivil araçların arızalarını da giderdiklerini anlatarak, "Bu, devletin her zaman vatandaşının yanında olduğunun bir göstergesidir. Bir araçta müdahale edilmesi gereken ne varsa, kaynakçımız, elektrikçimiz, motor arızası varsa onu tamir edecek arkadaşlarımız var. Büyük iş makinelerinde ağır vasıta ustaları var. Bu şekilde tamir araçlarımızla tam teşekküllü şekilde geziyoruz. Seyyar ekipler olarak bütün araçlara müdahale edebiliyoruz. Daha çok Antakya, Defne bölgesinde çalışıyoruz. İskenderun ve Kırıkhan'daki arızalara da müdahale ediyoruz." diye konuştu.

Demirci, her ekibin günde yaklaşık 20 araç arızasına müdahale ettiğini belirtti.

- "Burası paranın geçmediği bir yer"

Yaşadığı bir olayı da anlatan Demirci, şunları kaydetti:

"Bir kadın sürücünün aracının lastikleri köprü üzerinde inmişti. Araçta çocuklar var, yapacak hiçbir şey yok. Burası paranın geçmediği bir yer, lastikçi çağırıp işini halledemeyecekti. Burada devreye biz girdik. Aracının lastiklerini şişirdik, yoluna devam etti. Bu bizi mutlu etti. Devlet, millet el ele bu yaraları sarmaya gücümüz yeter. İnşallah saracağız."





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