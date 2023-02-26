Türkiye'de tıp eğitimi alan Endonezyalı hekim vefasını sahra hastanesinde gösteriyor

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HATAY (AA) - ABDULLAH DOĞAN - Endonezyalı doktor Zainab Aqila, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Hatay'ın Hassa ilçesinde, ülkesinin kurduğu sahra hastanesinde depremzedeleri tedavi ediyor.

Gaziantep'te 2013-2019 yıllarında tıp fakültesinde eğitimini tamamlayan Endonezyalı Zainab Aqila, ülkesinde sağlık sektöründe çalışmaya başladı.

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından büyük üzüntü duyan Aqila, "ikinci vatanım" dediği Türkiye'ye vefasını göstermek için ülkesindeki bakanlığa başvurdu.

Ülkesinin Hatay'da kuracağı sahra hastanesinde görev almak isteğinin yetkililerce kabul görmesinin ardından Aqila, beraberindeki sağlık ekibiyle Türkiye'ye geldi.

Hassa ilçesine kurulan sahra hastanesinde hasta kabulüne başlayan Endonezyalı doktor, depremzedelere yardımcı olmak için yoğun mesai harcıyor.

- "Türkiye ikinci memleketim"

Dr. Zainab Aqila, AA muhabirine, ülkesindeyken aldığı deprem haberiyle büyük üzüntü duyduğunu söyledi.

Türkiye'deki arkadaşlarından haber alamadığı için tedirginliğinin ve üzüntüsünün arttığını belirten Aqila, vakit kaybetmeden deprem bölgesine gelmek istediğini anlattı.

Hassa ilçesindeki sahra hastanesinde depremzedeler için elinden geleni yapmaya çalıştığını aktaran Aqila, "Burada insanları tedavi ediyoruz. Onlara yardım etmeye çalışıyoruz. Burada insanlar çadırlarda yaşadığı için üst solunum yolu şikayetleri çok geliyor. Bir de depremden dolayı travma vakaları fazlaca var. Türkiye ikinci memleketim. O yüzden duygu yoğunluğu da yaşıyorum." diye konuştu.

- Sahra hastanesinde 2 bin 400 hasta tedavi oldu

Sahra hastanesi sorumlu hekimi Dr. Corona Rıntawan da 70'i, çeşitli branşlarda hekim olmak üzere 105 kişilik ekiple hizmet verdiklerini dile getirdi.

Depremzedelerin sağlık sorunlarına cevap vermeye çalıştıklarını anlatan Rıntawan, sahra hastanesinde Türkiye'de üniversite eğitimi devam eden 20 Endonezyalı öğrencinin de gönüllü olarak tercümanlık yaptığını söyledi.

Türkiye'ye yardım etmenin kardeşlik görevi olduğunu belirten Rıntawan, sahra hastanesinde bugüne kadar 2 bin 400 hastanın tedavisini yaptıklarını kaydetti.

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