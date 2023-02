Adanalı kebap ustasından Hatay'daki depremzedelere ikram

HATAY (AA) - SERGEN SEZGİN/FATİH ÇAPKIN - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da bir işletmeci ve ekibi tarafından açık alanda hazırlanan kebaplar, afetzedelere dağıtıldı.

Adanalı kebap ustası Yaşar Aydın, 6 Şubat'taki depremlerin ardından bölge insanının yemek ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmalara destek veriyor.

İlk günlerde depremzedelere sandviç dağıtan Aydın, daha sonra kebap ikramına başladı.

Adana, Hatay ve Osmaniye'de ekibiyle merkeze uzak ilçe, kırsal mahalle ve köylere de ulaşan Aydın, çok sayıda kişiye dürüm kebap ikram etti.

Ayrıca Hatay'ın Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde boş alanda tezgah kuran Aydın, kebap ikramında bulundu.

Kebapçı Yaşar Aydın, AA muhabirine, depremin hemen ardından sahaya indiklerini ve bölgede yemek dağıtmaya başladıklarını söyledi.

Aydın, "Daha seri olduğu için ilk günlerde günde 4-5 bin sandviç dağıttım. Sonradan kebap dağıttım, o da tahminen 40-50 bin adet var." dedi.

Farklı konumlarda dürüm şeklinde kebap dağıtmaya devam ettiklerini belirten Aydın, Adana'da bu hizmetle oğlunun ilgilendiğini dile getirdi.

Kebapları Adana'da çadır kentlere, hastanelere ulaştırdıklarını dile getiren Aydın, "Ben de şehirlere, ilçelere, köylere gidiyorum. Zor ulaşılan köylere gidiyorum." ifadesini kullandı.

- "Dünyanın hepsi benim olsa bu insanlara bir el uzatamasam neye yarar ki?"

Aydın, kebapları normalde dürüm halinde hazırlayıp deprem bölgelerine götürdüklerini ancak bu kez tezgah kurup pişirerek sıcak sıcak servis ettiklerini söyledi.

İnsanların mutlu olmasını istediğini vurgulayan Aydın, şöyle konuştu:

"Her işimi kendim yaparım, çalışırım. Kolileri de taşıyorum, çalışmayı seviyorum. Oturmayı sevmiyorum. Halkım için devletim için her şeyi yaparım. Onlara bir nebze de olsa merhem olabiliyorsak ne mutlu bize. Bu dünyada bize bunlar kalır. Dünyanın hepsi benim olsa bu insanlara bir el uzatamasam neye yarar ki? Şimdi yemek yedin. Az sonra tekrar yiyebilir misin? Yiyemezsin. O yüzden paylaşımcı olalım. Devletimizin, halkımızın hepsinden Allah razı olsun. Bugün devleti olmayanın milleti olmaz, milleti olmayanın devleti olmaz. O yüzden bu bilinçle hareket ediyoruz. Her zaman bayrağımızın altında mücadele etmeye seve seve hazırız. Cenabı Allah bir daha yaşatmasın."

Yaşar Aydın, insanlar kendisine ihtiyaç duyduğu sürece her gün bir bölgeye gideceğini ve yemek dağıtımını sürdüreceğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.